ETV Bharat / state

गाजियाबाद: भूसे से भरे ट्रैक्टर में भीषण आग, दमकल ने समय रहते निकाले गैस सिलेंडर, टला बड़ा ब्लास्ट

गाजियाबाद में बड़ा हादसा होते-होते टल गया जब NDRF रोड पर भूसे से भरे एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई.

MAJOR FIRE AVERTED IN GHAZIABAD
गाजियाबाद में भूसे से भरे ट्रैक्टर में भीषण आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजियाबाद: यूपी गाजियाबाद में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दरअसल सदरपुर गांव स्थित और NDRF रोड पर भूसे से भरे एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटों को उठता देख चालक मौके से ट्रैक्टर छोड़ भाग निकला.

स्थानीय निवासियों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन भूसे में आग तुरंत फैली और पास स्थित एक मकान और दुकान को चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

भूसे से भरे ट्रैक्टर में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया

बीती शाम को करीब 7:04 बजे फायर स्टेशन कोतवाली को घटना की सूचना मिली थी कि सदरपुर गांव में अखाड़े के पास खड़े भूसे ट्रक में आग लग गई है. आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास की एक दुकान आग की चपेट में आ गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन विभाग की टीम ने तुरंत दो हौज पाइप फैलाकर पंपिंग के जरिए आग को बुझाने का कार्य शुरू किया. दुकान के अंदर दो गैस सिलेंडर रखे हुए थे. ऐसे में आग बढ़ने के चलते अगर सिलेंडर तक आग पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था. अग्निशमन विभाग की टीम ने दोनों सिलेंडरों को बाहर निकाला. लगातार पानी की बौछार कर घर, दुकान और ट्रैक्टर में लगी आग पर काबू पाया गया.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही तुरंत अग्निशमन विभाग की टीम को रवाना किया जाता है. जिले में कुल 5 फायर स्टेशन है इसके अतिरिक्त जिले में फायर विभाग द्वारा 6 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं. सभी हॉटस्पॉट पर फायर टेंडर तैनात किए गए हैं ताकि रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाया जा सके और आग बुझाने की कवायद जल्द शुरू हो सके.

18 घंटे में 14 जगहों पर लगी आग

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. ट्रैक्टर ट्रॉली में भूसा भरा हुआ था ऐसे में आग की लपटें काफी ऊपर तक थी. ट्रैक्टर ट्राली में भरे भूसे में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है लेकिन समय रहते फायर सर्विस टीम की कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से टल गया. गर्मी का मौसम शुरू होने के बाद गाजियाबाद में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है. दिन भर में एक दो नहीं बल्कि दर्जनभर से अधिक आग लगने की घटनाएं हो रही हैं. मंगलवार को 18 घंटे के भीतर गाजियाबाद में कुल 14 स्थान पर आग लगने की घटनाएं सामने आई है. अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 21 अप्रैल 2024 को रात्रि 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कुल 14 जगह आग लगी है. सभी जगह समय रहते आपका काबू पा लिया गया जिससे कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली-NCR में गर्मी का अटैक शुरू, जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में लगी भीषण आग, काफी दूर तक दिखा धुएं का गुबार

TAGGED:

GHAZIABAD FIRE NEWS
SUMMER FIRE CASES GHAZIABAD
FIRE DEPARTMENT RESPONSE
गाजियाबाद में भीषण आग
MAJOR FIRE IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.