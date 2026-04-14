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गाजियाबाद फायर विभाग ने जारी किया QR CODE, स्कैन करते ही मिलेगी फायर ब्रिगेड की मदद-जानिए पूरी डिटेल

कई बार देखा गया है कि फायर ब्रिगेड का फोन नंबर नहीं मिल पाता या लोगों को नजदीकी फायर स्टेशन की जानकारी ही नहीं होती है. ऐसे में आग लगने पर अग्निशमन विभाग तक सूचना पहुंचाने में देरी हो जाती है जिसके चलते आग बुझाने का काम देरी से शुरू हो पता है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आग की घटनाओं में समय पर सहायता उपलब्ध होना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि थोड़ी सी देरी भी जान माल के बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. अक्सर देखा गया है कि आग लगने की स्थिति में लोग घबराहट में सही कदम नहीं उठा पाते या फिर अग्निशमन विभाग से संपर्क करने में दिक्कतों का सामना करते हैं.

अग्निशमन विभाग ने जारी किया विशेष QR कोड

इन्हीं तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग ने फायर सर्विस डे के अवसर पर एक नई पहल की शुरुआत कर दी है. नई पहल के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा एक विशेष QR कोड जारी किया गया है, जिसे स्कैन करते ही ज़िले के सभी फायर स्टेशनों की लोकेशन और उनके कांटेक्ट नंबर तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे. यह नई पहल आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.



क्यूआर कोड स्कैन करने पर मिलेगी तमाम जानकारी

अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किए गए QR कोड को स्कैन करते ही जिले के सभी फायर स्टेशन के कंट्रोल रूम के नंबर और लोकेशन उपलब्ध हो जाएगी. यदि नजदीकी फायर स्टेशन का नंबर किसी कारणवश नहीं लग पाता है तो व्यक्ति दूसरे किसी भी फायर स्टेशन के नंबर पर सूचित कर सकता है. इसके बाद संबंधित फायर स्टेशन का कंट्रोल रूम सूचना को तुरंत नजदीकी फायर स्टेशन को भेज देगा. दरअसल, नई पहल का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि आग बुझाने के लिए फायर विभाग की टीम बिना किसी देरी के तुरंत मौके पर पहुंच सके. कुल मिलाकर इस पहल का उद्देश्य रिस्पांस टाइम को कम करना है.

QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी फायर ब्रिगेड की मदद (ETV BHARAT)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक,

दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि

फायर सर्विस डे के उपलक्ष्य में गाजियाबाद में फायर स्टेशन वैशाली पर स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया. जहां दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत फायर स्टेशन वैशाली से अग्निशमन वाहनों की रैली का आयोजन किया गया. अग्निशमन वाहनों की रैली को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया.



क्यों मनाया जाता है फायर सर्विस डे ?

14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर फोर्ट स्टीकेन नामक मालवाहक जहाज में भयंकर आग लग गई थी. इस जहाज में रुई की गांठें, विस्फोटक सामग्री और युद्ध के उपकरण रखे हुए थे. आग को बुझाते समय विस्फोट की चपेट में आने से 66 अग्निशमनकर्मी शहीद हो गए थे. तब से हर वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन विभाग इन शहीदों को याद कर उनको श्रद्धांजलि देता है.

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