ETV Bharat / state

गाजियाबाद अग्निशमन विभाग को मिला 22 हजार लीटर क्षमता का वॉटर बाउजर, इन जगहों पर निभाएगा अहम भूमिका

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद अग्निशमन विभाग के बेड़े में एक आधुनिक और उच्च क्षमता वाला 22 हजार लीटर का वॉटर बाउजर शामिल किया गया है. जिससे विभाग की आग की बड़ी घटनाओं से निपटने की क्षमता में बड़ी वृद्धि हुई है. बेड़े में शामिल हुआ नया वॉटर बाउजर न केवल उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का सबसे अधिक क्षमता वाला वाहन बताया जा रहा है, बल्कि इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे बेहद उपयोगी और प्रभावी बनती हैं. इसकी मदद से बड़ी आग की घटनाओं पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग को काफी सहूलियत होगी.

मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद अग्निशमन विभाग के पास 12 हजार लीटर क्षमता के दो और 14 हजार लीटर क्षमता का एक वॉटर बाउजर मौजूद था. लगातार तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों के बढ़ते अधिक क्षमता वाले संसाधनों की आवश्यकता विभाग को लंबे समय से थी. ऐसे में बेड़े में 22 हजार लीटर का बाउजर शामिल होने से बड़ी आग की घटनाiओं से आसानी से निपटा जा सकेगा. यानी कि पहले की तुलना में अब और तेजी के साथ आग की घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा.

जानें 22 हजार लीटर क्षमता वाले वॉटर बाउजर की विशेषताएं (ETV Bharat)

काम में आएगी तेजी: मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, 22 लीटर क्षमता वाला यह नया बाउजर 15 से 20 मिनट तक पानी की सप्लाई करने में सक्षम है, जो किसी भी बड़ी आग की घटना के दौरान बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. खास बात यह है कि इसके जरिए एक साथ दो ब्रांच से पानी की सप्लाई कर आग बुझाने का कार्य किया जा सकता है. इससे अग्निशमन विभाग की आग बुझाने में और तेजी आएगी. अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को नया वॉटर बाउजर का उपयोग करने के संबंध में ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है.

फिलहाल इनसे चल रहा काम: अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, आमतौर पर पांच हजार लीटर और 12 हजार लीटर क्षमता वाले फायर टेंडर को प्राथमिक प्रतिक्रिया के लिए घटनास्थल पर भेजा जाता है. यह वजन में हल्के होते हैं और घटनास्थल पर तेजी से पहुंच जाते हैं, जिससे कि शुरुआती स्तर पर आग को बुझाने का काम तुरंत शुरू किया जा सके. लेकिन 5000 लीटर वाले फायर टेंडर का पानी तीन से चार मिनट में खत्म हो जाता है, जबकि 12,000 लीटर वाला फायर टेंडर करीब 10 मिनट तक पानी की सप्लाई देता है.

छोटे फायर टेंडरों को उपलब्ध कराएगा पानी: ऐसी स्थिति में 22,000 लीटर क्षमता वाला यह नया बाउजर बेहद उपयोगी साबित होगा. इसके घटनास्थल पर पहुंचने के बाद यह न केवल खुद बुझाने में मदद करेगा, बल्कि कई छोटे फायर टेंडरों को भी लगातार पानी भी उपलब्ध करा सकेगा. यह नया बाउजर वॉटर ब्रांच के माध्यम से 900 लीटर पानी एक मिनट में इस्तेमाल होता है, जबकि वॉटर मॉनिटर के इस्तेमाल के दौरान एक मिनट में 2200 लीटर पानी लगता है.