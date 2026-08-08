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गाजियाबाद में दलदली नाले में फंसा शख्स, जान की बाजी लगाकर निकाल लाई फायर ब्रिगेड टीम

गाजियाबाद के शास्त्रीनगर में नाले के दलदल में फंसे शख्स को दमकल ने रस्सी-सीढ़ी से किया रेस्क्यू.

दलदल में फंसे शख्स को निकालते हुए दमकल की टीम
दलदल में फंसे शख्स को निकालते हुए दमकल की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के शास्त्री नगर स्थित ए ब्लॉक क्षेत्र में शुक्रवार को गहरी और गंदे नाले के दलदल में फंसे एक व्यक्ति को अग्निशमन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित बाहर निकाला है. रेस्क्यू के बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय संजय नगर भेजा गया है. समय पर किए गए राहत और बचाव कार्य से व्यक्ति की जान बच गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, फायर स्टेशन कोतवाली को सुबह 10:11 पर सूचना मिली थी कि आई ब्लॉक शास्त्री नगर में एक व्यक्ति गहरे नाले के दलदल में फंस गया है. सूचना मिलती ही फायर स्टेशन कोतवाली से अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में एक फास्ट क्विक रिस्पांस व्हीकल और फायर स्टेशन कवि नगर से एक फायर टेंडर तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.

मौके पर पहुंची फायर टीम ने पहले घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया. जिसके बाद आवश्यक सुरक्षा उपकरणों और विशेष रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जवान नाले में उतरे दलदल और गंदगी के बीच राहत कार्य आसान नहीं था, लेकिन अग्निशमन कर्मियों ने सावधानी और सूझबूझ से व्यक्ति तक पहुंच बनाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

रेस्क्यू के बाद घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय संजय नगर भेजा गया. रेस्क्यू किए गए व्यक्ति की पहचान 47 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गौरव की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. मुख्य अग्निंशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, दलदली नाले में फंसे व्यक्ति को अग्निशमन विभाग की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है. उपचार के लिए व्यक्ति को संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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