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गाजियाबाद: पैसिफिक मॉल के सिनेमा हॉल में आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां

गाजियाबाद: गर्मी का मौसम शुरू होते ही गाजियाबाद में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. गुरुवार,गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र स्थित पैसिफिक मॉल में आग लग गई. आग माल के अंदर स्थित सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर रूम में लगी थी, देखते ही देखते आग ने सिनेमा के AUDI को भी चपेट में ले लिया. हालांकि, अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्यवाही के चलते बड़ा हादसा टल गया.



जानकारी के मुताबिक, 21 मई 2026 को सुबह 7:16 पर फायर स्टेशन वैशाली को पैसिफिक मॉल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली से पांच फायर टेंडर तत्काल घटनास्थल के लिए मय फायर सुरक्षा अधिकारी के रवाना किए गए. आग की गंभीरता को देखते हुए घंटाघर कोतवाली और साहिबाबाद फायर स्टेशन से भी अतिरिक्त अग्निशमन वाहन मौके पर भेजे गए.



दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि आग सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर रूम में लगी हुई थी और तेजी के साथ ऑडी में फैल रही थी. आग और धुएं के कारण मॉल परिसर में स्थिति गंभीर बनी हुई थी. अग्निशमन विभाग की टीमों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह से काबू का लिया. फिलहाल, मौके पर कूलिंग का कार्य जारी है, ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना को समाप्त किया जा सके.