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गाजियाबाद: आग से बेटी को बचाने के लिए पिता ने लगा दी जान की बाजी , दोनों झुलसे, अस्पताल में बेटी ने तोड़ा दम

गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र के भोगपुर इलाके में खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में लगी आग,आग में फंसे मां-बाप और बेटी,बेटी की मौत

गाजियाबाद में सिलेंडर फटने से 3 लोग झुलसे,1 की मौत
गाजियाबाद में सिलेंडर फटने से 3 लोग झुलसे,1 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 11:52 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र के भोगपुर इलाके में शनिवार रात दर्दनाक हादसा सामने आया है. चौथी मंजिल पर खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जान बचाने के लिए परिवार के सदस्य बालकनी की ओर भागे. इसी बीच 15 साल की बेटी आंचल कमरे के अंदर फंस गई.

बेटी को आग की लपटों में घिरा देख कर पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए कमरे में जा पहुंचे. इसी कोशिश में पिता पुत्री दोनों बुरी तरह से आग में झुलस गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां, इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई जबकि पिता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. घटना के बाद से इलाके में गम का माहौल है.

सहायक पुलिस आयुक्त (इन्दिरापुरम) सूर्यबली मौर्य ने दी मामले की जानकारी (ETV Bharat)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने दी मामले की जानकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, 12 सितंबर 2026 को समय 20:29 बजे फायर स्टेशन वैशाली को सूचना प्राप्त हुई कि भोवापुर स्थित एक मकान में एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई है तथा अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं. जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी अधिकारी अग्निशमन टीम व फायर टेंडर्स के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए. मौके पर जाकर देखा कि बालक राम कॉलोनी, गली नंबर 3, भोवापुर (कौशांबी) , मकान मालिक नेत्रपाल सिंह के निवास में किराए पर रह रहे गुड्डू के यहां सिलेंडर में आग लगी हुई थी.

अत्यधिक संकरी गली होने के कारण फायर टेंडर नहीं आ पाया अंंदर
राहुल पाल ने आगे बताया, अत्यधिक संकरी गली होने के कारण फायर टेंडर का सीधे मौके तक पहुंचना असंभव था, जिसे देखते हुए अग्निशमन यूनिट ने बिना समय गंवाए पैदल ही गली के रास्ते मकान में प्रवेश किया और बाल्टियों से पानी और प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया. इस दुर्घटना में गुड्डू एवं उनकी पुत्री आंचल आग से झुलस गए, जिन्हें प्रभारी अग्निशमन केंद्र वैशाली मूलचंद सिंह ने स्वयं अपनी देखरेख में तत्काल उपचार हेतु यशोदा हॉस्पिटल, कौशांबी में भर्ती कराया. इस अग्निकांड में सिलेंडर के पास रखा कुछ घरेलू सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है.

सहायक पुलिस आयुक्त सूर्यबली मौर्य ने पुलिस एक्शन की दी जानकारी
सहायक पुलिस आयुक्त (इन्दिरापुरम) सूर्यबली मौर्य के मुताबिक़, 12 सितंबर 2026 को रात्रि करीब 8:40 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कौशांबी क्षेत्र के ग्राम भौवापुर में एक घर में गैस सिलेंडर से आग लग गई है. सूचना पर थाना पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. आग बुझाने पर जांच-पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आये कि गुड्डू पुत्र राजाराम करण जो जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं वह किराए के मकान पर चौथी मंज़िल पर अपने दो बच्चों तथा अपनी पत्नी के साथ रहते हैं.

सिलेंडर में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं
सूर्यबली मौर्य ने आगे बताया, रात्रि करीब 8:30 बजे के आसपास गैस सिलेंडर पर खाना बनाते समय अज्ञात कारणों से सिलेंडर में आग लग गई. फैमिली के तीनों सदस्य गुड्डू, उनकी पत्नी तथा उनका लड़का बालकनी में बाहर आ गए. उनकी 15 वर्षीय पुत्री कमरे में फंस गई और आग से गंभीर रूप से झुलस गई. उसे बचाने के लिए गुड्डू कमरे में एंटर करते हैं, जिससे वह भी झुलसते हैं. दोनों को तत्काल उपचार हेतु यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी 15 वर्षीय पुत्री को मृत घोषित कर दिया गया. गुड्डू वर्तमान में खतरे से बाहर हैं. इस संबंध में थाना कौशांबी पर सुसंगत कार्रवाई प्रचलित है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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