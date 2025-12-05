ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 22 महीने में 150 करोड़ का साइबर फ्रॉड, रिकवरी केवल 38 करोड़, जान ले बचने का तरीका

गाजियाबाद में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड, 22 महीने में 590 साइबर फ्रॉड की घटनाएं हुई.

गाजियाबाद में 22 महीने में 150 करोड़ का साईबर ठगी
गाजियाबाद में 22 महीने में 150 करोड़ का साईबर ठगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 5, 2025 at 5:59 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 6:05 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में साइबर फ्रॉड की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही है. गाजियाबाद में बीते 22 महीने में 590 साइबर फ्रॉड की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुल 150 करोड़ रुपए की साइबर फ्रॉड हुआ है. वहीं, पुलिस पीड़ितों को केवल 38 करोड़ रुपए ही वापस दिलवा पाई. अधिकतर घटनाएं शेयर ट्रेडिंग, ऑनलाइन टास्क, डिजिटल अरेस्ट और टेलीग्राम आदि के नाम पर हुई. ऐसे में साइबर फ्रॉड से लोगों को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है लोगों को फ्रॉड के प्रति जागरूक करना.

साइबर थाने में पहुंची शिकायतों ने साफ कर दिया है कि साइबर अपराधियों ने तकनीक का सहारा लेकर अपराध के तौर तरीकों को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है. साइबर अपराधी अपराध के तरीकों को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं. यही वजह है कि लगातार साइबर क्राइम के पैटर्न कुछ ही महीने में बदल जाते हैं. फिलहाल, पुलिस की लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रही है.

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर गाजियाबाद में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है. जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड के कुल 310 मामले दर्ज हुए. जो इस अवधि में हुए साइबर फ्रॉड के कुल मामलों का 55 प्रतिशत है. इस अवधि में तकरीबन 105 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई. साईबर ठग सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों से लोगों से संपर्क करते हैं. फिर लोगों को निवेश के नाम पर भारी रिटर्न देने का लालच दिया जाता है. कई बार लोग झांसे में आकर निवेश कर देते हैं.

गाजियाबाद में 150 करोड़ का साईबर फ्रॉड (ETV Bharat)

ऑनलाइन टास्क के नाम पर 20 करोड़ का साइबर फ्रॉड

जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच गाजियाबाद में ऑनलाइन टास्क पूरा करने के नाम पर साइबर फ्रॉड के कुल 128 मामले दर्ज हुए. इस अवधि में ऑनलाइन टास्क पूरा कर पैसा कमाने का लालच देकर पीड़ितों से 20 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर साइबर ठगों द्वारा घर बैठे ऑनलाइन काम कर पैसा कमाने का लालच दिया जाता है. डाटा एंट्री, रिव्यूज आदि का शुरुआत में काम दिया जाता है. काम पूरा होने के पश्चात व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. जब व्यक्ति को भरोसा हो जाता है कि काम ठीक है, तब साईबर ठग अपना ठगी का जाल बिछाना शुरू करते हैं. प्रीमियम ग्रुप में जोड़ने के नाम पर मोटी रकम ली जाती है.

"जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक थाना साइबर क्राइम पर साइबर फ्रॉड के कुल 590 मुकदमे दर्ज हुए हैं. जिसमें तकरीबन 150 करोड़ की साइबर ठगी हुई है. साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए लगातार लोगों के बीच जाकर केम का आयोजन किया जा रहा है. जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक किया जा सके. साइबर फ्रॉड की घटनाओं में संलिप्प्ट अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निरीक्षक और उप निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है. लगातार स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है. तकरीबन 38 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पीड़ितों को वापस कराई जा चुकी है. जबकि, 45 करोड़ रुपए की धनराशि खातों में फ्रिज कराई जा चुकी है." -पीयूष सिंह, एडीसीपी क्राइम

डिजिटल अरेस्ट कर 9 करोड़ की ठगी

गाजियाबाद में कस्टम डिपार्टमेंट, पुलिस और विभिन्न जांच एजेंसियों का फर्जी प्रतिनिधि और अधिकारी बनकर जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच कुल 9 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी की गई. साईबर ठग व्यक्ति को वीडियो कॉल आदि कर किसी बड़े धोखाधड़ी मामले में संलिप्त होने की बात कहकर साइबर अरेस्ट करते हैं. कई दिनों तक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर रखते हैं और बाद में मामला रफा दफा करने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं.

अन्य साइबर फ्रॉड

फर्जी ऐप से लोन के नाम पर साइबर फ्रॉड, मोबाइल फोन में एपीके फाइल इंस्टॉल कर कर साइबर फ्रॉड, कस्टमर केयर नंबर की नकली लिस्टिंग से साइबर फ्रॉड, फोन हैक और स्क्रीन शेयरिंग कर साइबर फ्रॉड और इंश्योरेंस पॉलिसी अपडेट के नाम पर कुल 16 करोड़ा का साइबर फ्रॉड जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच हुआ है. इस दौरान कुल 129 मामले दर्ज हुए हैं.

साइबर फ्रॉड से ऐसे बचें

  • एसएमएस/ईमेल पर आए किसी भी अज्ञात लिंक पर कभी क्लिक न करें.
  • संदेहास्पद फोन नंबरों पर कभी कॉल न करें.
  • फोन, ईमेल या मैसेज के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति के निर्देश पर कोई सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड न करें.
  • किसी बिल भुगतान के लिए फोन, इमेल, मैसेज पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश का पालन न करें.
  • अपना टीम व्यूअर, ओटीपी या कोई भी व्यक्तिगत या वित्तीय सूचना किसी भी व्यक्ति से साझा न करें.
  • अज्ञात ऐप या संदेहास्पद फोन नंबर या लिंक पर क्लिक न करें.
  • फ्रॉड से बचने के लिए अपने मोबाइल में कम से कम और सिर्फ विश्वसनीय मोबाइल एप डाउनलोड करें.

