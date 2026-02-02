ETV Bharat / state

गाजियाबाद डबल मर्डर केस: दो आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दोस्तों की चाकू से गोदकर की थी हत्या

पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान राजन और सचिन को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का एक मुकदमा दर्ज है.

गाजियाबाद डबल मर्डर केस
गाजियाबाद डबल मर्डर केस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में होटल पर खाना लेने को लेकर हुए मामूली विवाद के चलते होटल मालिक ने कारीगरों के साथ मिलकर दो दोस्तों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. डबल मर्डर को अंजाम देने वाली दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. मामले में होटल मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

पुलिस के मुताबिक 2 फरवरी 2026 को इंदिरापुरम अंडरपास पर चेकिंग के दौरान मोदी के द्वारा सूचना दी गई कि थाना खुदा से दोहरे हत्याकांड में वांछित आरोपी किसी अन्य घटना को अंजाम देने की फिराक में खोड़ा थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं. सूचना पर क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई. चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से इंदिरापुरम की तरफ से आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया.

अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी इंदिरापुरम, गाजियाबाद (ETV Bharat)

मोटरसाइकिल गिरने के बाद दोनों नहर की तरफ भागने लगे. पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया. इस दौरान पुलिस को पीछे आता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से दोनों ने फायरिंग कर दी. आत्मरक्षक जवाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहे दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी. दोनों घायल होकर नीचे गिर गए. घायल अवस्था में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजन और सचिन के रूप में हुई है. दोनों आपस में दोस्त हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के टप्पा थाना के रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं.

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान राजन और सचिन को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना खोड़ा पर हत्या के संबंध में एक मुकदमा दर्ज है. अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है. आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, तीन जिंदा कारतूस चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

