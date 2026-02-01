ETV Bharat / state

गाजियाबाद में डबल मर्डर का खुलासा: होटल पर खाना लेने को लेकर हुआ था विवाद, मालिक गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया. क्या है पूरी घटना, जानिए..

गाजियाबाद में डबल मर्डर मामले में आरोपी गिरफ्तार
गाजियाबाद में डबल मर्डर मामले में आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 10:39 PM IST

नई दिल्ली: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने भोजनालय के संचालक धर्मेंद्र शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया है. आरोपी ने अपने होटल पर काम करने वाले कारीगरों के साथ सत्यम, श्रीपाल और अनुराग पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान सत्यम और श्रीपाल की मौत हो गई थी. मामले को लेकर मृतक श्रीपाल के भाई गोपाल सिंह ने खोड़ा थाने में होटल मालिक समेत कारीगरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र शर्मा अंबेडकर रोड पर वैष्णो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के नाम से ढाबा चलाता है. बीते 30 जनवरी की रात तकरीबन 10 बजे श्रीपाल, सत्यम और अनुराग और धर्मेंद्र के ढाबे पर खाना देने के लिए आए थे. इस दौरान खाना मांगने को लेकर ढाबे के कारीगर नागेश से कहासुनी हो गई. तीनों में से एक व्यक्ति ने नागेश को थप्पड़ मार दिया, जिसपर श्रीपाल, सत्यम और नागेश ढाबे से पिछली गली में चले गए. कारीगर की पिटाई के बाद धर्मेंद्र और ढाबे पर काम करने वाले अन्य कारीगर गुस्से में आ गए.

कुछ देर बाद धर्मेंद्र बदला लेने के उद्देश्य से होटल से लाठी डंडे और चाकू लेकर पिछली गली में पहुंचा और श्रीपाल, सत्यम और नागेश्वर पर हमला कर दिया. घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद धर्मेंद्र अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया. वहीं इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सत्यम और श्रीपाल को मृत घोषित कर दिया गया.

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, धर्मेंद्र शर्मा को रविवार को टेंपो स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला है. उसके खिलाफ थाना खोड़ा में हत्या करने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत है. उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी निकाली जा रही है. अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है.

