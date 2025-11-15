गाजियाबाद के सोसाइटियों में अब नहीं चलेगी सुरक्षा गार्ड और बाउंसरों की दादागिरी, DM ने उठाया बड़ा कदम
गाजियाबाद के डीएम ने सोसायटियों में सुरक्षा गार्डों और बाउंसरों की बदमाशी पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है.
Published : November 15, 2025 at 6:29 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में प्राइवेट बाउंसरों या सुरक्षाकर्मियों ने अगर किसी व्यक्ति के साथ अभद्रता की तो अब खैर नहीं. दरअसल, जिले के सोसायटियों या फिर निजी व्यक्तियों के सुरक्षा गार्ड और बाउंसरों द्वारा आम लोगों के साथ अभद्रता करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. हाल ही में गाजियाबाद के जिलाधिकारी को इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी. अब मामले पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एडवाइजरी जारी की. एडवाइजरी में साफ कहा गया है यदि आम लोगों के साथ निजी सुरक्षा गार्ड्स या बाउंसरों ने अभद्रता की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है, ''जिले के सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन और निजी व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वह अपने रखे गए सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसरों को जन सामान्य एवं स्थानीय निवासियों के साथ सम्मान पूर्वक बर्ताव रखने के लिए अपने स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं. सभी बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड भी सुनिश्चित करें कि उनका बर्ताव लोगों के प्रति सम्मान पूर्ण हो.''
एडवाइजरी में आगे कहा गया है, ''सभी सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा पहने जाने वाली पोशाक शालीन हो. पोशाक ऐसी ना पहनी जाए जिससे कि आम लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो. यदि आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, विकास करता या निजी व्यक्तियों की सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किए जाने अथवा निर्देशों से इधर बर्ताव की शिकायत संज्ञान में आती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.''
सिटी मजिस्ट्रेट संतोष उपाध्याय के मुताबिक, पूर्व में कई इस तरह के मामले संज्ञान में आए जिसकी शिकायत जिला अधिकारी के समक्ष जनसुनवाई में उपस्थित होकर लोगों द्वारा की गई. शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें गाजियाबाद में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पहले भी दुर्व्यवहार करने के कई मामले सामने आ चुके हैं. अगस्त 2025 में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज अंपायर सोसाइटी में एक गार्ड ने महिला से अभद्रता की थी. अभद्रता से नाराज होकर समिति के निवासियों ने मेंटेनेंस ऑफिस का घेराव किया था. माना जा रहा है कि जिलाधिकारी के इस निर्णय से अब इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी. इसके साथ ही निवासियों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा.
ये भी पढ़ें: