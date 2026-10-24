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चुनावी ड्यूटी से गायब सहायक आयुक्त समेत 6 कर्मचारियों पर DM का एक्शन, वेतनवृद्धि रोकने और FIR के आदेश

रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 6 कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी संबंधित कर्मचारियों की एक वेतनवृद्धि रोकने और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. निर्वाचन कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं. चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों में राज्य कर विभाग के दो अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के दो कर्मचारी और लोक निर्माण विभाग के दो कर्मचारी शामिल हैं.

पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान अनुपस्थित मिले कर्मचारी