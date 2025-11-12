ETV Bharat / state

बढ़ते प्रदूषण को लेकर गाजियाबाद डीएम ने अधिकारियों की लगाई क्लास, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण आफत बन चुका है. वहीं गाजियाबाद की हवा भी सांस लेने लायक नहीं बची है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब चल रहा है. इसी कड़ी में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदूषण की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की. उन्होंने तमाम विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर की जा रही कवायद में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बुधवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक वानिकी प्रभाव, यातायात पुलिस, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, NHAI, एनसीआरटीसी, आवास एवं विकास परिषद, जल निगम, यूपीएसआईडीए, जिला पूर्ति विभाग, अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदूषण की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की.

रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी (ETV Bharat)

विभाग समन्वय स्थापित करें: बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर युद्धस्तर पर कार्रवाई की जाए. प्रदूषण बेहद गंभीर समस्या बनी हुई है. ऐसे में योजना व तरीके से प्रदूषण को कम करने के लिए सभी विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें. प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई की जाए. केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 3 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही प्रदूषण की रोकथाम को लेकर की जा रही हर दिन की कार्रवाई को शाम 5:00 बजे से पहले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट किया जाए.