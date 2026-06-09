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गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने भू-माफिया के कब्जे से मुक्त कराकर व्यक्ति को वापस सौंपा मकान, कराया गृह प्रवेश

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कुछ दिन पूर्व ईश्वर पटेल (पुत्र विधासागर पटेल) ने जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी. उन्होंने बताया था कि उनके पिता विधासागर पटेल ने वर्ष 2004 में सजवान नगर क्षेत्र, विजयनगर, गाजियाबाद में 60 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीदकर रजिस्ट्री कराई और मकान बनाया. परिवार वर्ष 2021 तक मकान पर शांतिपूर्वक काबिज रहा, लेकिन 2021 में विधासागर पटेल की तबीयत खराब होने के कारण उनका उपचार दिल्ली में चलने लगा, जिसका लाभ उठाकर भू-माफिया ताज मोहम्मद एवं उसके साथियों द्वारा मकान पर अवैध कब्जा कर लिया. पीड़ित परिवार लगातार विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं से भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका.

पीड़ित ईश्वर पटेल ने बताया, बीते शनिवार को जिलाधिकारी से निवेदन करने पहुंचा लेकिन मुलाकात नहीं हुई और हम प्रार्थना पत्र देकर आ गये, उसके बाद बीते सोमवार को जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ से मुलाकात कर पूरी घटना से अवगत कराया और अपने मकान को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर पुनः कब्जा दिलाने की गुहार लगाई थी.

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ (ETV Bharat)

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए. अधिकारियों की ओर से भिलेखों, स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों और मौके की स्थिति का गहन परीक्षण किया गया. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार को पुनः कब्जा दिलाते हुए उनका विधिवत गृह प्रवेश कराया गया.