गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने भू-माफिया के कब्जे से मुक्त कराकर व्यक्ति को वापस सौंपा मकान, कराया गृह प्रवेश
जिलाधिकारी ने कहा कि असहाय लोगों की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा पाया जाता है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी.
Published : June 9, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: कुछ दिन पूर्व ईश्वर पटेल (पुत्र विधासागर पटेल) ने जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी. उन्होंने बताया था कि उनके पिता विधासागर पटेल ने वर्ष 2004 में सजवान नगर क्षेत्र, विजयनगर, गाजियाबाद में 60 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीदकर रजिस्ट्री कराई और मकान बनाया. परिवार वर्ष 2021 तक मकान पर शांतिपूर्वक काबिज रहा, लेकिन 2021 में विधासागर पटेल की तबीयत खराब होने के कारण उनका उपचार दिल्ली में चलने लगा, जिसका लाभ उठाकर भू-माफिया ताज मोहम्मद एवं उसके साथियों द्वारा मकान पर अवैध कब्जा कर लिया. पीड़ित परिवार लगातार विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं से भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका.
पीड़ित ईश्वर पटेल ने बताया, बीते शनिवार को जिलाधिकारी से निवेदन करने पहुंचा लेकिन मुलाकात नहीं हुई और हम प्रार्थना पत्र देकर आ गये, उसके बाद बीते सोमवार को जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ से मुलाकात कर पूरी घटना से अवगत कराया और अपने मकान को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर पुनः कब्जा दिलाने की गुहार लगाई थी.
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए. अधिकारियों की ओर से भिलेखों, स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों और मौके की स्थिति का गहन परीक्षण किया गया. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार को पुनः कब्जा दिलाते हुए उनका विधिवत गृह प्रवेश कराया गया.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में गरीब, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों की संपत्तियों पर यदि किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा पाया जाता है तो ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाकर गरीबों के आवासों एवं भू-संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा और वास्तविक स्वामियों को उनका अधिकार दिलाते हुए गृह प्रवेश कराया जाएगा. प्रशासन की यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी.
उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुना जाता है और पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाता है. प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब, असहाय या पीड़ित व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे. जनपद प्रशासन जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है. पीड़ित ईश्वर ने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनकी वर्षों पुरानी पीड़ा का अंत हो गया हो और उन्हें न्याय मिल गया हुआ हो. हमें ऐसा प्रतीत हो रहा हैं मानों जिलाधिकारी हमारे लिए संकट मोचन बनकर आए और हमारे कष्टों का निवारण कराया.
यह भी पढ़ें-
तेज रफ्तार का कहर: दिल्ली के रजोकरी फ्लाईओवर पर कार ने मारी टक्कर, टेंपो में सवार महिला की मौत, 6 घायल
दिल्ली में SIR पर पैनी नजर रखेगी कांग्रेस, हर बूथ पर बीएलए-1 और बीएलए-2 को ट्रेनिंग देकर किया जा रहा तैयार