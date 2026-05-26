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गाजियाबाद में जनगणना कार्यों में लापरवाही करने वालों पर DM सख्त, 10 कार्मिकों पर FIR के निर्देश

गाजियाबाद में जनगणना 2027 को लेकर जनगणना कार्य की मॉनिटरिंग, जनगणना के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई शुरू.

10 कार्मिकों के खिलाफ सेंसस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज
10 कार्मिकों के खिलाफ सेंसस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 8:10 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन पूरी कहां से अलर्ट मोड में है. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ द्वारा प्रतिदिन जनगणना कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जा सके. जिला प्रशासन की ओर से जनगणना कार्य शुरू होने से पहले ही कार्मिकों को चेतावनी दी गई थी कि किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. वहीं, अब जिला प्रशासन द्वारा जनगणना के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जनगणना कार्य में लगे दस लापरवाह कार्मिकों पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने बताया कि जिले के नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1900 ऐसे कार्मिक है, जिन्होंने अभी तक घर-घर जाकर जनगणना कार्य शुरू नहीं किया है. प्रशासन द्वारा जनगणना संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी की जा रही है.

दस लापरवाह कार्मिकों पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश (ETV Bharat)

डीएम ने बताया, लगातार चेतावनी के बावजूद करने में लापरवाही बरतने वाले 10 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. मंगलवार शाम तक सभी दस कर्मचारी के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे. प्रशासन का लक्ष्य है की जनगणना 2027 का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाए. जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले कार्मिकों के खिलाफ आगे भी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

गाजियाबाद में 7 मई से 21 में तक सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य जारी रहा, जबकि 22 में से घर-घर जाकर जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है. जनगणना कार्य शुरू होने के चार दिन बाद भी कई ऐसे कार्मिक है जिन्होंने अभी तक फील्ड विजिट कर जानकारी जुटाने का काम शुरू नहीं किया है. 20 जून तक जनगणना का कार्य पूर्ण होना है. जनगणना 2027 के लिए गाजियाबाद में कुल 9456 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है.

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