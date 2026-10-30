गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी निलंबित, नाइट क्लबों और बार में अवैध शराब परोसने पर शासन का एक्शन
बिना लाइसेंस और दूसरे राज्यों की अवैध शराब परोसे जाने के मामले में शासन ने जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को निलंबित कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:55 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक बड़ी और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है. जिले के नाइट क्लबों और बार में बिना लाइसेंस के शराब परोसने और दूसरे राज्यों की मदिरा की अवैध बिक्री के मामले में शासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल के सीधे निर्देश पर गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की इस अवधि के दौरान संजय कुमार को प्रयागराज मुख्यालय से संबद्ध किया गया है.
प्रशासनिक टीम के औचक निरीक्षण में खुली पोल: इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के लिए उप आबकारी आयुक्त, मेरठ को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है. शासन ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के तहत इस बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की है. गाजियाबाद के नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अपर जिलाधिकारी की अगुवाई में एक संयुक्त प्रशासनिक टीम का गठन किया गया था. इस टीम में नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर को शामिल किया गया था.
बिना लाइसेंस और दूसरे राज्यों की शराब की हुई थी बिक्री: जब इस प्रशासनिक टीम ने अचानक कई नाइट क्लबों और बार में औचक निरीक्षण किया, तो वहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. जांच-पड़ताल में पाया गया कि बिना ओकेजनल बार लाइसेंस के ही धड़ल्ले से शराब परोसी जा रही थी. इसके साथ ही दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए निर्धारित मदिरा की अवैध बिक्री के मामले भी उजागर हुए. इन सभी चौकाने वाले तथ्यों के आधार पर आबकारी विभाग ने यह बड़ी गाज गिराई है.
लापरवाही पर किसी भी स्तर पर नहीं मिलेगी माफी: आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि विभागीय जिम्मेदारियों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर किसी भी स्तर पर जवाबदेही तय होगी. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लागू है और इस प्रकार की गतिविधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी इस पूरे मामले को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं. इसी नाकामी के चलते उनके खिलाफ अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
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