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गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी निलंबित, नाइट क्लबों और बार में अवैध शराब परोसने पर शासन का एक्शन

निलंबन के बाद प्रयागराज से संबद्ध किए गए संजय कुमार, मेरठ उप आबकारी आयुक्त करेंगे विभागीय जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक बड़ी और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है. जिले के नाइट क्लबों और बार में बिना लाइसेंस के शराब परोसने और दूसरे राज्यों की मदिरा की अवैध बिक्री के मामले में शासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल के सीधे निर्देश पर गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन की इस अवधि के दौरान संजय कुमार को प्रयागराज मुख्यालय से संबद्ध किया गया है.

प्रशासनिक टीम के औचक निरीक्षण में खुली पोल: इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के लिए उप आबकारी आयुक्त, मेरठ को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है. शासन ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली के तहत इस बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की है. गाजियाबाद के नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अपर जिलाधिकारी की अगुवाई में एक संयुक्त प्रशासनिक टीम का गठन किया गया था. इस टीम में नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर को शामिल किया गया था.

बिना लाइसेंस और दूसरे राज्यों की शराब की हुई थी बिक्री: जब इस प्रशासनिक टीम ने अचानक कई नाइट क्लबों और बार में औचक निरीक्षण किया, तो वहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. जांच-पड़ताल में पाया गया कि बिना ओकेजनल बार लाइसेंस के ही धड़ल्ले से शराब परोसी जा रही थी. इसके साथ ही दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए निर्धारित मदिरा की अवैध बिक्री के मामले भी उजागर हुए. इन सभी चौकाने वाले तथ्यों के आधार पर आबकारी विभाग ने यह बड़ी गाज गिराई है.