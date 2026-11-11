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अब हर छात्र के घर होगी वोटर लिस्ट की जांच, जानिए गाजियाबाद में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की नई पहल

गाजियाबाद में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की नई पहल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष पहल की शुरुआत की गई है. जिला प्रशासन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को भी सीधे तौर पर जोड़ने की पहल की है.

दरअसल, अब जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिवारों तक मतदाता सूची की जांच का संदेश पहुंचाया जाएगा. प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिलाओं और पुरुष सदस्यों का मतदाता सूची में नाम और एपिक नंबर जांचने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य से 15 नवंबर तक इस विशेष अभियान को पूरा करने की अपील की है.