अब हर छात्र के घर होगी वोटर लिस्ट की जांच, जानिए गाजियाबाद में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की नई पहल
जिलाधिकारी ने कहा कि 12 नवंबर से स्कूल खुलने से पहले ही इस अभियान को पूरी रणनीति के साथ धरातल पर उतारें. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 11, 2026 at 6:48 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष पहल की शुरुआत की गई है. जिला प्रशासन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को भी सीधे तौर पर जोड़ने की पहल की है.
दरअसल, अब जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिवारों तक मतदाता सूची की जांच का संदेश पहुंचाया जाएगा. प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी महिलाओं और पुरुष सदस्यों का मतदाता सूची में नाम और एपिक नंबर जांचने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य से 15 नवंबर तक इस विशेष अभियान को पूरा करने की अपील की है.
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम के मुताबिक, इस संबंध में जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है. पत्र को प्रत्येक विद्यार्थी के माध्यम से उसके परिवार तक पहुंचाना है. परिवार के सदस्यों को सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के ECI नेट ऐप और वोटर सर्विस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
मतदाता सूची में नाम की जांच के दौरान अगर परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं मिलता है तो उसका फॉर्म 6 भरवारा जाएगा. इसके माध्यम से पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकेंगे. वहीं, ऐसे लोग जो मूल रूप से गाजियाबाद के निवासी नहीं है और दूसरे जिले या प्रदेश से आकर स्थाई रूप से गाजियाबाद में रह रहे हैं, उन्हें नियम अनुसार फॉर्म 8 भरने के लिए जागरूक किया जाएगा. इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे, ताकि मतदाता सूची में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके.
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जिले के सभी शिक्षण संस्थानों से जिलाधिकारी ने अपील की है कि 12 नवंबर से स्कूल खुलने से पहले ही इस अभियान को पूरी रणनीति के साथ धरातल पर उतारें. स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के माध्यम से परिवारों तक पात्र और अभियान की जानकारी पहुंचाई जाए. उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह बेहद महत्वपूर्ण कार्य है और उसमें विद्यार्थियों का सहयोग बेहद जरूरी है. अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. संबंधित अधिकारी विद्यालय प्रशासन से संपर्क कर अभियान को आगे बढ़ाएंगे. जिलाधिकारी ने कहा है कि स्वयं भी स्कूल प्रबंधन से बातचीत करेंगे और अभियान के संबंध में जानकारी लेंगे. प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को माध्यम बनाकर हजारों परिवारों तक पहुंचना है, जिससे मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल करने और दर्ज विवरण में जरूरी बदलाव करने की प्रक्रिया को रफ्तार मिल सके.
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