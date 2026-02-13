गाजियाबाद जिला प्रशासन की अनूठी पहल; AI से युवाओं को नौकरी ढूंढने और अप्लाई करने का झंझट खत्म, जानें कैसे

ETV Bharat / state

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में इंजीनियरिंग गुड्स समेत विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज मौजूद है, जिससे यहां विभिन्न राज्यों से युवा नौकरी की तलाश में आते हैं. मौजूदा समय में गाजियाबाद में ढाई लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही है. कई बार औद्योगिक इकाइयों में नौकरियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन इस बारे में जानकारी युवाओं तक नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में अब गाजियाबाद जिला प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है जिससे न सिर्फ युवाओं को निजी क्षेत्र में रिक्त पदों के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि प्रशासन इंटरव्यू तक पहुंचने में भी युवाओं का सहयोग करेगा.

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल के मुताबिक, नई पहल के तहत जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब सीकर्स को लेकर एक प्लेटफार्म पर लाया गया है. जिला प्रशासन की तरफ से की गई नई पहल के तहत एक प्लेटफार्म विकसित किया गया है, जहां पर कोई भी एमएसएमई कंपनी अपने यहां रिक्त पदों के संबंध में जानकारी दे सकती है. इसमें विभिन्न औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है. पिछले दो महीने में प्लेटफार्म पर सात हजार से अधिक रिक्त पदों की जानकारी प्लेटफार्म पर अपलोड की गई है.

अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी (ETV Bharat)

खुद से होती है सीवी तैयार: उन्होंने बताया, जिले के विभिन्न क्षेत्र संस्थाओं से पास आउट होने वाले युवाओं व स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत काम करने वाले ट्रेनिंग पार्टनर्स, जिला सेवायोजन कार्यालय से युवाओं का डाटा लिया गया है. तकरीबन 40 हजार से अधिक युवाओं का डाटा इकट्ठा किया गया है जो जॉब की तलाश में हैं. इस पूरी मुहिम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहयोग लिया जा रहा है. इसके तहत एआई बॉट के माध्यम से युवाओं को ऑटोमेटिक कॉल कर उनसे तमाम जानकारी ली जाती है. इसके बाद बॉट युवाओं की प्रोफाइल और CV तैयार करता है और उन्हें पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया जाता है. एआई के माध्यम से बीते 30 दिन में 15 हजार से अधिक युवाओं को पोर्टल पर रजिस्टर किया जा चुका है.

मुहिम को उतारा जा रहा धरातल पर: अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द पोर्टल से प्लेसमेंट एजेंसियों को भी जोड़ा जाएगा. प्लेटफॉर्म लोकल अपॉइंटमेंट के लिए है. ऐसे में प्लेटफार्म के माध्यम से युवाओं के निर्धारित पते से 15 किलोमीटर के दायरे में पोर्टल पर जॉब ओपिनिंग्स दिखाई देती हैं. वन स्टेप फाउंडेशन और हेड हेल्ड हाई संस्था के सहयोग से जिला प्रशासन की तरफ से इस मुहिम को धरातल पर उतारा जा रहा है. जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में प्लेटफार्म को संचालित करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है.

500 से अधिक युवाओं को मिली नौकरी: पोर्टल पर युवाओं को व्यक्तिगत रूप से या फिर डिजिटल रूप से रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है. पोर्टल पर फीड गए डाटा के अनुसार ही युवाओं को रजिस्टर किया जाता है. कई प्रतिष्ठित एमएसएमई और सर्विस सेक्टर से संबंधित कंपनियों में तकरीबन 500 से अधिक युवाओं को बीते एक महीने में नौकरी उपलब्ध कराई गई है. अधिकारियों का कहना है कि अभी पोर्टल की शुरुआत है, आने वाले दिनों में इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी.

