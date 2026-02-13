ETV Bharat / state

गाजियाबाद जिला प्रशासन की अनूठी पहल; AI से युवाओं को नौकरी ढूंढने और अप्लाई करने का झंझट खत्म, जानें कैसे

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में इंजीनियरिंग गुड्स समेत विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज मौजूद है, जिससे यहां विभिन्न राज्यों से युवा नौकरी की तलाश में आते हैं. मौजूदा समय में गाजियाबाद में ढाई लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही है. कई बार औद्योगिक इकाइयों में नौकरियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन इस बारे में जानकारी युवाओं तक नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में अब गाजियाबाद जिला प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है जिससे न सिर्फ युवाओं को निजी क्षेत्र में रिक्त पदों के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि प्रशासन इंटरव्यू तक पहुंचने में भी युवाओं का सहयोग करेगा.

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल के मुताबिक, नई पहल के तहत जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब सीकर्स को लेकर एक प्लेटफार्म पर लाया गया है. जिला प्रशासन की तरफ से की गई नई पहल के तहत एक प्लेटफार्म विकसित किया गया है, जहां पर कोई भी एमएसएमई कंपनी अपने यहां रिक्त पदों के संबंध में जानकारी दे सकती है. इसमें विभिन्न औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है. पिछले दो महीने में प्लेटफार्म पर सात हजार से अधिक रिक्त पदों की जानकारी प्लेटफार्म पर अपलोड की गई है.

अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी (ETV Bharat)

खुद से होती है सीवी तैयार: उन्होंने बताया, जिले के विभिन्न क्षेत्र संस्थाओं से पास आउट होने वाले युवाओं व स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत काम करने वाले ट्रेनिंग पार्टनर्स, जिला सेवायोजन कार्यालय से युवाओं का डाटा लिया गया है. तकरीबन 40 हजार से अधिक युवाओं का डाटा इकट्ठा किया गया है जो जॉब की तलाश में हैं. इस पूरी मुहिम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहयोग लिया जा रहा है. इसके तहत एआई बॉट के माध्यम से युवाओं को ऑटोमेटिक कॉल कर उनसे तमाम जानकारी ली जाती है. इसके बाद बॉट युवाओं की प्रोफाइल और CV तैयार करता है और उन्हें पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया जाता है. एआई के माध्यम से बीते 30 दिन में 15 हजार से अधिक युवाओं को पोर्टल पर रजिस्टर किया जा चुका है.