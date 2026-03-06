ETV Bharat / state

मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन अलर्ट, युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों की जुटाए जा रही जानकारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: ईरान में चल रहे युद्ध के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वहां फंसे प्रदेश की नागरिकों की सहायता के लिए विशेष पहल की शुरुआत की गई है. राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, ईरान युद्ध की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसी भी निवासी को सहायता की आवश्यकता हो तो उसके परिजन 1070 हेल्पलाइन पर या अपने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. कार्यालय से मिलन निर्देश के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से भी ईरान में फंसे लोगों की जानकारी इकट्ठा करने की पहल शुरू की गई है.

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गाजियाबाद की ओर से गूगल फॉर्म जारी किया गया है. यह फॉर्म भरकर लोग अपने परिजनों के मिडिल ईस्ट और ईरान में फंसे होने की जानकारी जिला प्रशासन के साथ साझा कर सकते हैं. प्रशासन का प्रयास है कि प्रभावित व्यक्तियों की सही जानकारी मिल सके, जिससे कि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें. जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न माध्यमों से शहर वासियों से अपील की जा रही है कि अगर उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी है या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मिडिल ईस्ट या ईरान में फंसा हुआ है तो उसकी जानकारी प्रशासन के साथ जरूर साझा करें.

रविंद्र कुमार एम, जिलाधिकारी (ETV Bharat)

आवश्यक कदम उठाने का प्रयास: जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, गूगल फॉर्म के माध्यम से अब तक तकरीबन 20 ऐसे लोगों की जानकारी मिली है, जो कि मिडिल ईस्ट और ईरान में फंसे हुए हैं. प्रतिदिन गूगल फॉर्म के माध्यम से इकट्ठा होने वाला डाटा राहत कार्यालय, लखनऊ के साथ साझा किया जा रहा है, ताकि मिडल ईस्ट और ईरान में फंसे लोगों को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा सके. विभिन्न जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से अवगत कराया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक गूगल फॉर्म के संबंध में जानकारी पहुंच सके.