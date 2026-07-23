गाजियाबाद: खेत में मिला युवती का शव, गले पर धारदार हथियार के निशान; CCTV कैमरों को खंगाल रही पुलिस
गाजियाबाद की वेव सिटी थाना क्षेत्र में काजीपुरा के खेतों में एक अज्ञात युवती का खून से लथपथ शव बरामद हुआ.
Published : July 23, 2026 at 4:40 PM IST
गाजियाबाद: गाजियाबाद की वेव सिटी थाना क्षेत्र में काजीपुरा के खेतों में एक अज्ञात युवती का खून से लथपथ शव बरामद हुआ. शुरुआती जांच में सामने आया है की युवती की गला रेत कर हत्या की गई है. घटनास्थल के आसपास टूटी हुई फसल और खेत में घसीटने के निशान मिले हैं. फिलहाल, मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके की युवती खेत तक कैसे पहुंची. गुमशुदगी के मामलों का मिलान करने और हत्या के पीछे की वजह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. घटना का खुलासा करने के लिए तीन टीमें गठित की गई है. मृतका की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है. पुलिस द्वारा इस सनसनीखेज हत्याकांड की हर पहलू से जांच की जा रही है. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो सका है की युवती की हत्या घटना स्थल पर ही की गई या फिर अन्य स्थान पर वारदात को अंजाम देने के बाद सबको काजीपुरा के खेतों में लाकर फेंका गया. पुलिस द्वारा आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
सहायक पुलिस आयुक्त (वेवसिटी) प्रियाश्री पाल के मुताबिक, 23 जुलाई 2026 को सुबह 9:07 मिनट पर थाना वेव सिटी पर PRV के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि काजीपुरा के एक खेत में जहां पर अचानक से बीच में से किसी के घसीटने के निशान हैं और फसल टूटी पड़ी है. इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना वेव सिटी की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने वहां से एक महिला का शव बरामद किया. प्रियाश्री पाल ने बताया,
शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घटना के अनावरण के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. CCTV का भी अवलोकन किया जा रहा है. FSL की टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है. अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है.
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