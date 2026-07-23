ETV Bharat / state

गाजियाबाद: खेत में मिला युवती का शव, गले पर धारदार हथियार के निशान; CCTV कैमरों को खंगाल रही पुलिस

काजीपुरा के खेतों में युवती का शव बरामद ( Etv Bharat )