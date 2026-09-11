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गाजियाबाद में बेटी ने पिता पर तानी पिस्तौल, भाभी को जड़ा थप्पड़; पिता ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है.जिस बाप ने बचपन में अपनी गुड़िया के सभी नखरे उठाए और हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, आज उसी हाथ से बेटी ने अपने बाप पर पिस्तौल तान दी. मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है. करीब ढाई साल पहले घर छोड़कर गई बेटी जब अपनी सहेली के साथ बैंक से जुड़े किसी काम को लेकर पिता के घर वापस लौटी तो विवाद हो गया.

साहिबाबाद थाना क्षेत्र के जैन मंदिर के पास का मामला

साहिबाबाद थाना क्षेत्र के जैन मंदिर के पास हितेश तोमर अपने परिवार के साथ रहते हैं. 8 सितंबर 2026 को शाम करीब 5:00 बजे हितेश तोमर की बेटी प्रियंका अपनी सहेली के साथ हितेश के घर पहुंची थी. प्रियंका कार लोन से संबंधित बैंक के काम के सिलसिले में घर आई थी. पिता हितेश का आरोप है कि उन्होंने बैंक लोन से संबंधित काम के लिए उसे मना किया, इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.

बेटी ने गाली गलौज शुरू कर हाथापाई की

पीड़ित पिता हितेश के मुताबिक, काफी समझाने और काम के लिए मना करने पर बेटी ने गाली गलौज शुरू कर दी और उनके साथ हाथापाई की. विवाद बढ़ने के बाद आज पड़ोस के लोगों ने मामले को शांत कराया लेकिन करीब आधे घंटे बाद प्रियंका दोबारा अपनी सहेली के साथ हितेश के घर पहुंची. आरोप है कि घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर प्रियंका घर में दाखिल हुई.

पिस्तौल लहराने की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद