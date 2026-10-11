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50 हज़ार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, 100 ज्यादा मुक़दमे हैं दर्ज, दोनों पैरों में लगी गोली

इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: क्राइम ब्रांच गाजियाबाद और थाना लिंक रोड पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान पचास हजार के इनामी बदमाश फरमान को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी कब्जे से लिंक रोड थाना क्षेत्र से चोरी की गई सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं. मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है. जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

वही, इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गया.