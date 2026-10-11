50 हज़ार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, 100 ज्यादा मुक़दमे हैं दर्ज, दोनों पैरों में लगी गोली
मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरमान पुत्र मेहरबान निवासी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ के रूप में हुई है.
Published : October 11, 2026 at 8:54 AM IST
गाजियाबाद: क्राइम ब्रांच गाजियाबाद और थाना लिंक रोड पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान पचास हजार के इनामी बदमाश फरमान को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी कब्जे से लिंक रोड थाना क्षेत्र से चोरी की गई सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं. मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है. जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.
वही, इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गया.
पुलिस के मुताबिक, 10 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच और थाना लिंक रोड की संयुक्त टीम सूर्य नगर चौराहे पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सामने से एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार आती दिखाई दी. पुलिस टीम ने कार को रोकने का इशारा किया लेकिन उसमें सवार लोगों ने वाहन रोकने की बजाय पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस से खुद को घिरता देख गाड़ी मोड़ कर भागने का प्रयास किया गया.
पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई. इस दौरान कार चला रहे एक व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी. पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा आरोपियन देने का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा.
मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरमान पुत्र मेहरबान निवासी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ के रूप में हुई है. पुलिस ने घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.
एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना के मुताबिक,
फरमान शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ लूट, चोरी हत्या के प्रयास, बलात्कार और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं. फरमान लिंक रोड और थाना मधुबन बापूधाम से वांछित चल रहा था. थाना लिंक रोड की ओर से उसे पर पचास हजार का इनाम घोषित किया गया था. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
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