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गाजियाबाद का बदमाश मेरठ में गिरफ्तार, पूछताछ में बेहोशी का नाटक, पुलिस की सख्ती से टूटा

चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस के सामने उगले सारे जुर्म.

ghaziabad criminal arrested in meerut feigns unconsciousness during interrogation.
गाजियाबाद का बदमाश मेरठ में गिरफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 7:43 AM IST

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मेरठ: जिले में सोमवार देर रात को थाना रेलवे रोड मेरठ व स्वाट टीम नगर की संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान एक लुटेरा गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से एक अवैध पिस्टल, दो कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद की गई है. उसके बैग की तलाशी में 2 लाख 50 हजार भी मिले हैं. पकड़ा गया युवक गाजियाबाद का रहने वाला है. गाजियाबाद में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं.



एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सिटी रेलवे स्टेशन रोड़ पर मंशा देवी मंदिर के पास सोमवार देर रात जब मेरठ पुलिस और स्वाट टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान अभियुक्त को ज़ब रुकने क इशारा किया गया तो वह बाइक लेकर भागने लगा. इस दौरान उसने अपनी बाइक पर नियंत्रण खो दिया. वह बाइ से गिरकर घायल हो गया.


पुलिस टीम उसे उठाकर उपचार के लिए पीएल शर्मा जिला अस्पताल ले गई. उसके कब्जे से पिस्टल, कारतूस और नकदी मिली है. ज़ब इस बारे में पूछताछ की गई तो वह बेहोशी का नाटक करने लगा. काफी देर बाद उसने पूछताछ में बताया कि उसका नाम नौशाद उर्फ बादशाह है, जो कि गाजियाबाद जिले असलत नगर फारूखनगर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है.


एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल आरोपी को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक नौशाद ऊर्फ बादशाह के ऊपर मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़ और बागपत जिले में आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहा है. उसके कब्जे. 32 बोर की पिस्टल नाजायज दो जिन्दा कारतूस 7.62 MM भी बरामद की गई है. उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है.

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