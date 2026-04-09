ETV Bharat / state

गाजियाबाद: भीड़ बनाती रही वीडियो, 'फरिश्ता' बनकर आई महिला वकील ने बचाई व्यक्ति की जान

गाजियाबाद जिला कोर्ट में एक महिला वकील ने सीपीआर देकर एक व्यक्ति की जान बचाई.

गाजियाबाद में महिला अधिवक्ता ने CPR देकर कोर्ट में बचाई व्यक्ति की जान
गाजियाबाद में महिला अधिवक्ता ने CPR देकर कोर्ट में बचाई व्यक्ति की जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 9, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर से मानवता और साहस की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला वकील की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही ने एक व्यक्ति की जान बचा ली. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के फैमिली कोर्ट परिसर के पास एक व्यक्ति अचानक चलते-चलते जमीन पर गिर पड़ा. फिर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में भीड़ इक्कठी हो गई. हालांकि, शुरुआत में कोई भी व्यक्ति उसे सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था. इसी दौरान वहां से गुजर रहीं महिला वकील बीना सिमरन रंधावा ने स्थिति को समझते हुए तुरंत पहल की. उन्होंने आसपास मौजूद लोगों की मदद से बेहोश व्यक्ति को सीधा लिटाया और उसकी स्थिति का आकलन किया.

गाजियाबाद में महिला अधिवक्ता ने CPR देकर कोर्ट में बचाई व्यक्ति की जान (ETV Bharat)

वकील सिमरन रंधावा ने बताया कि उस समय व्यक्ति की बॉडी पूरी तरह से शिथिल हो चुकी थी और उसकी सांसे भी सामान्य नहीं लग रही थी. तब उन्होंने बिना समय गवाए व्यक्ति को सीपीआर देना शुरू कर दिया. करीब 2 से 3 मिनट तक लगातार सीपीआर देने के बाद व्यक्ति में हलचल दिखाई दी और धीरे-धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ. इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में सिमरन रंधावा को सीपीआर देते हुए रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद लोग वकील की सूझबूझ और साहस की सराहना कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे एक मिसाल बताया.

बता दें कि बीना सिमरन रंधावा मूल रूप से गाजियाबाद के राजनगर की रहने वाली हैं. वो पेशे से वकील हैं. उन्होंने बताया कि घटना के समय पर अपने एक मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा और आसपास कोई मददगार मौजूद नहीं था. ऐसे में उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर स्थिति को संभाला. सिमरन बताती है कि वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई है और समय-समय पर हेल्थ कैंप आयोजित करती रहती हैं. हेल्थ कैंप में लोगों को सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीक के बारे में प्रशिक्षण देती है और जागरूक करती हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली: अदालत में वकील पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट की सुरक्षा पर उठे सवाल
  2. दिल्ली में बस हादसों पर सख्ती! स्किल व मेडिकल टेस्ट पास करने पर ही मिल सकेगी ड्राइविंग की जिम्मेदारी

TAGGED:

GHAZIABAD NEWS
LAWYER SIMRAN RANDHAWA SAVES LIFE
GHAZIABAD LAWYER CPR
WOMAN LAWYER SIMRAN RANDHAWA
LAWYER BINA SIMRAN RANDHAWA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.