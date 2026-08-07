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रामनगर के रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी बनी मुसीबत! केक खाने के बाद गाजियाबाद सीओ के परिवार की बिगड़ी तबीयत

गाजियाबाद पुलिस में तैनात एक सीओ के परिवार की तबीयत कथित तौर पर फफूंदयुक्त केक खाने से बिगड़ गई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिया सैंपल

RAMNAGAR RESORT BIRTHDAY PARTY
रामनगर कोतवाली (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2026 at 9:44 AM IST

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Updated : August 7, 2026 at 9:57 AM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामनगर के ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में जन्मदिन मनाने पहुंचे गाजियाबाद पुलिस में तैनात एक सीओ के परिवार की तबीयत कथित तौर पर फफूंदयुक्त केक खाने से बिगड़ गई. मामले में सीओ के पति ने रामनगर कोतवाली में लिखित तहरीर देकर रिजॉर्ट प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. घटना के समय गाज़ियाबाद में तैनात सीओ प्रीति अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के लिए रामनगर आयी हुई थीं. सूचना मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए हैं.

रिजॉर्ट में जन्मदिन का केक खाने के बाद सीओ के परिवार के लोग बीमार: तहरीर के अनुसार मोंटी निवासी बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली, अपने जन्मदिन के अवसर पर परिवार और रिश्तेदारों के साथ एक दिन के लिए रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में ठहरे थे. उनके साथ कुल 16 लोग मौजूद थे, जिनमें पांच बच्चे भी शामिल थे. बच्चों की उम्र 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष बताई गई है. जन्मदिन के लिए रिजॉर्ट से लगभग दो हजार रुपये का केक मंगवाया गया. आरोप है कि केक खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों समेत परिवार के कई सदस्यों को उल्टियां शुरू हो गईं.

रामनगर के रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी बनी मुसीबत! (ETV Bharat)

सीओ के पति ने लगाया केक में फफूंद और कीड़े होने का आरोप: सीओ के पति मोंटी का आरोप है कि-

जब हमने केक को ध्यान से देखा, तो उसमें फफूंद और छोटे-छोटे कीड़े दिखाई दिए. हमने तुरंत रिजॉर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी दी. लेकिन उनकी ओर से मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया. खराब केक खाने से पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई और सभी को प्राथमिक उपचार कराना पड़ा.
-मोंटी, सीओ के पति-

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रात करीब 11 बजे दो बार 112 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद उन्हें स्वयं रामनगर कोतवाली पहुंचकर तहरीर देनी पड़ी.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने केक के सेंपल लिए: घटना की सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फूड इंस्पेक्टर असलम खान ने केक और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए हैं. मामले में फूड इंस्पेक्टर असलम खान ने बताया कि-

हमें दोपहर बाद एक शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि वह ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे. वहां जन्मदिन के अवसर पर परोसे गए केक को खाने के बाद बच्चों समेत परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई. शिकायत मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. प्रथम दृष्टया केक में कोई स्पष्ट खराबी नजर नहीं आई, लेकिन एहतियात के तौर पर केक का सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया गया है.
-असलम खान, फूड इंस्पेक्टर-

फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कोई अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने तहरीर के बाद जांच शुरू की: वहीं मामले में रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने कहां कि-

पुलिस ने भी तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच और खाद्य सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो रिजॉर्ट प्रबंधन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
-सुशील कुमार, कोतवाल-

रिजॉर्ट प्रबंधक ने कहा जांच में सहयोग करेंगे: वहीं इस मामले में जब रिजॉर्ट के प्रबंधक विक्रम बलवारिया से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि-

रिजॉर्ट में अपनी कोई बेकरी नहीं है. जन्मदिन का केक बाहरी विक्रेता से मंगवाया गया था. फिलहाल हमें यह जानकारी नहीं है कि केक किस स्थिति में रिजॉर्ट तक पहुंचा. मामले की गंभीरता को देखते हुए हम स्वयं भी जांच करेंगे कि केक किस दुकान या बेकरी से मंगाया गया था और आखिर उसमें कथित तौर पर फफूंद व अन्य खराबी कैसे आई.
-विक्रम बलवारिया, प्रबंधक, रिजॉर्ट-

उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित सप्लायर के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग को पूरा सहयोग दिया जाएगा.

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Last Updated : August 7, 2026 at 9:57 AM IST

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