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गाजियाबाद: कांग्रेस कार्यालय में आपस में भिड़े कांग्रेस नेता! रागिनी नायक के सामने जमकर हुआ हंगामा

आपस में भिड़े कांग्रेस नेता! ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में आपस में तीखी बहस होती दिखाई दी. कार्यकर्ता एक दूसरे पर चिल्लाते दिखाई दिए. इसी बीच पार्टी पदाधिकारी भी बचाव करते भी नजर आए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई नोंकझोंक के दो वीडियो सामने आए हैं. जिसमें कुछ लोग बी बचाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक से जब इस नोंकझोंंक को लेकर सवाल किया गया कि क्या जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद में गुटबाजी के चलते नोंकझोंक हो रही है ? तो इसपर उनका जवाब था, "गुटबाजी कहीं नहीं है, अगर कोई ऊंची आवाज में बातचीत भी करता है तो कह दिया जाता है कि नोंकझोंक हो गई है. मैं समझती हूं कि लोगों को थोड़े संयम के साथ आरोप-प्रत्यारोप लगाने चाहिए. जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है.",

कांग्रेस कार्यालय में आपस में भिड़े कांग्रेस नेता! (ETV Bharat) जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है. जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो अक्सर लोग ऊंची आवाज में एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं ताकि सामने वाले को सुनाई दे. पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं. किसी प्रकार का आपस में कोई मतभेद और ना ही मनभेद है. कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक (ETV Bharat) दरअसल, रविवार को कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक गाजियाबाद स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर पहुंची थी और पार्टी के आगामी कार्यक्रम "वोट बचाओ देश बचाओ" अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की.