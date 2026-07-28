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हरिद्वार नहीं जा सकते तो गाजियाबाद में है छोटा हरिद्वार, हर की पौड़ी से सीधे यहां आता है गंगाजल, हर सावन में उमड़ता है जनसैलाब

हर साल सावन के महीने में यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचकर गंगाजल उठाते हैं और कावड़ यात्रा पूरी करते हैं.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 5:20 PM IST

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नई दिल्ली: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है. जैसे ही सावन की शुरुआत होती है, पूरे उत्तर भारत में बोल बम और हर हर महादेव की जयकारे गूंजने लगते हैं. भगवा वस्त्र धारण किए कंधों पर कावड़ लेकर निकलने वाले शिव भक्तों की आस्था देखते ही बनती है. करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी से पवित्र गंगा जल लेकर अपने-अपने शहरों और गांव के शिवालय तक पैदल यात्रा करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं.

मुरादनगर का छोटा हरिद्वार

शिव भक्त चाहते हैं कि वह हरिद्वार जाए और हर की पौड़ी से जल लेकर कावड़ यात्रा करें लेकिन ऐसा कई बार संभव नहीं हो पाता है. नौकरी, कारोबार, पढ़ाई या अन्य जिम्मेदारियां के कारण लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती, ऐसे में इच्छा होते हुए भी हरिद्वार जाकर कावड़ लाना संभव नहीं हो पाता है. ऐसे ही भक्तों के लिए गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार किसी वरदान से कम नहीं है.

गाजियाबाद का छोटा हरिद्वार, जहां हर साल जुटती है श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV BHARAT)
गाजियाबाद स्थित 'छोटा हरिद्वार' में जल सीधे हरिद्वार के हर की पौड़ी से आ रहा है और इसी कारण इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है. हर साल सावन के महीने में यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचकर गंगाजल उठाते हैं और कावड़ यात्रा पूरी करते हैं. सावन के महीने में छोटा हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देता है.

हर की पौड़ी से सीधा आता है जल

बहुत कम लोग जानते हैं कि मुरादनगर का छोटा हरिद्वार केवल नाम भर नहीं है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी बेहद विशेष है. हरिद्वार में गंगा नदी का जल भी भीमगोडा बैराज के पास से अपर गंगा नहर में छोड़ा जाता है. यही नहर हरिद्वार से निकलकर रुड़की, मेरठ और मुरादनगर होते हुए आगे बढ़ती है.

मुरादनगर में जिस स्थान को छोटा हरिद्वार कहा जाता है. वहां, गंगाजल का प्रवाह होता है. यानी कि यहां बहने वाला जल्द सीधे हरिद्वार से होकर आता है. यही कारण है कि श्रद्धालु इस जल को हरिद्वार के गंगाजल के समान ही पवित्र मानते हैं. विशेष कर सावन के महीने में हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु यहां से जल उठाकर अपने-अपने स्थानीय शिवालियों के लिए रवाना होते हैं.

साल भर रहती है श्रद्धालुओं की भीड़

छोटा हरिद्वार केवल सावन तक सीमित नहीं है. साल भर यहां श्रद्धालुओं का ताता लगा रहता है. लोग गंगा स्नान करने, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यहां पहुंचते हैं. हालांकि, सावन का महीना शुरू होते ही छोटा हरिद्वार का स्वरूप पूरा बदल जाता है. सुबह से देर रात तक घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी लाईन दिखाई देती हैं. दूर-दूर से आने वाले शिव भक्त स्नान करते हैं पूजा करते हैं और फिर गंगाजल भरकर अपनी कावड़ यात्रा की छोटा हरिद्वार की घाट से शुरुआत करते हैं. पूरे क्षेत्र में भक्ति शिव भजन का वातावरण देखने को मिलता है.


हरिद्वार जैसा दिखाई देता है नज़ारा

छोटा हरिद्वार के मुख्य पुजारी रविंद्र गोस्वामी बताते हैं कि हरिद्वार के हर की पौड़ी से निकली निकलने वाली गंगा मां का जल सीधे यहां तक पहुंचता है. यही कारण है कि इस स्थान की धार्मिक मान्यता बेहद अधिक है. कावड़ यात्रा के दौरान जिस तरह का धार्मिक वातावरण हरिद्वार की हर की पौड़ी पर देखने को मिलता है, लगभग वैसा ही दृश्य मुरादनगर के छोटा हरिद्वार में भी दिखाई देता है. श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा पाठ, गंगा आरती और शिव भक्ति का माहौल यहां हर किसी को आध्यात्मिक अनुभूति कराता है. रविंद्र गोस्वामी बताते हैं कि सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटा हरिद्वार प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है और इसकी अपनी अलग धार्मिक पहचान है.

कई राज्यों से पहुंचते हैं कावड़िया

मुख्य पुजारी रविंद्र गोस्वामी बताते हैं कि गाजियाबाद के आसपास के जिलों तक सीमित नहीं है बल्कि यहां उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा दिल्ली पंजाब राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों से शिव भक्त पहुंचते हैं. जो लोग किसी कारणवश हरिद्वार नहीं जा पाए वह यहां से गंगाजल लेकर अपनी कावड़ यात्रा पूरी करते हैं.

सावन शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है तैयारी

सावन का महीना शुरू होने से लगभग 3 सप्ताह पहले ही छोटा हरिद्वार में तैयार या तेज हो जाती हैं. मंदिर समिति, स्थानीय प्रशासन और पुलिस मिलकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देते हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो सके. घाटों की सफाई प्रकाश, व्यवस्था पेयजल, शौचालय चिकित्सा से सहायता और सुरक्षा जैसे सभी इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए जाते हैं. प्रशासन का प्रयास रहता है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिले.


सुरक्षा के लिए घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग

छोटा हरिद्वार में पानी का बहाव काफी तेज होता है और इसकी गहराई भी काफी अधिक है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए घाटों के दोनों ओर मजबूत बैरिकइटिंग की गई है. श्रद्धालुओं के स्नान और जल भरने के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए हैं. पुलिस और गोताखोरों की टीम भी संवेदनशील स्थलों पर तैनात रहती है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके.

पुलिस प्रशासन की चौकस निगरानी

सावन के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए पुलिस और प्रशासन लगातार मौके पर मौजूद रहता है. भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष योजना बनाई गई है. घाटों पर पुलिसकर्मी, होमगार्ड और स्वयंसेवक तैनात रहते हैं. सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी निगरानी रखी जाती है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम और मेडिकल टीम में भी सक्रिय रहती है.

शिव भक्तों की सेवा में लगते हैं भंडारे

सावन की शुरुआत होते ही छोटा हरिद्वार में सेवा कार्य भी शुरू हो जाते हैं. पहले दिन से लेकर शिवरात्रि तक लगातार विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से भंडारों का आयोजन किया जाता है. इन भंडारों में श्रद्धालुओं को भोजन फल शरबत, चाय, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है. कई स्थानों पर चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं. जहां प्राथमिक उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है.

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