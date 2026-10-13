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किसानों की तरक्की का नया मॉडल: एक रुपये में पौधा, खेत खाली होने से पहले अगली फसल की पौध तैयार

सेंटर आफ एक्सीलेंस किसानों के लिए बना वरदान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: किसान के खेत में फसल खड़ी है, लेकिन किसान की अगली फसल की तैयारी भी साथ-साथ चल रही है. खेत खाली होने का इंतजार किए बिना अगली फसल के पौधे तैयार हो रहे हैं. जैसे ही मौजूदा फसल की कटाई पूरी होगी, किसान को तुरंत रोपाई के लिए तैयार पौधे मिल जाएंगे. किसान को अगली फसल के लिए पौध तैयार होने के लिए अलग से इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, गाजियाबाद के कवि नगर स्थित राजकीय पौधशाला परिसर में स्थित सेंटर आफ एक्सीलेंस किसानों को इसी तरह खेती का समय बचाने में मदद कर रहा है.

यहां किसान अपनी अगली फसल के बीज उपलब्ध कराते हैं और केंद्र नियंत्रित वातावरण में उनसे पौधे तैयार करता है. इसके लिए प्रति पौधा केवल एक रुपए का शुल्क लिया जाता है. केंद्र में पौधे तैयार होने से करीब 30 से 35 दिन लगते हैं. किसान इस अवधि का इस्तेमाल अपनी मौजूदा फसल की देखभाल और कटाई की तैयारी में कर सकते हैं. खेत खाली होने पर तुरंत पौधों की रोपाई की जा सकती है.