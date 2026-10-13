किसानों की तरक्की का नया मॉडल: एक रुपये में पौधा, खेत खाली होने से पहले अगली फसल की पौध तैयार
सेंटर आफ एक्सीलेंस किसानों को न सिर्फ न्यूनतम लागत में पौधे उपलब्ध कराता है, बल्कि उनका समय भी बचाता है. पढ़ें शहजाह आबिद की रिपोर्ट..
Published : October 13, 2026 at 10:45 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: किसान के खेत में फसल खड़ी है, लेकिन किसान की अगली फसल की तैयारी भी साथ-साथ चल रही है. खेत खाली होने का इंतजार किए बिना अगली फसल के पौधे तैयार हो रहे हैं. जैसे ही मौजूदा फसल की कटाई पूरी होगी, किसान को तुरंत रोपाई के लिए तैयार पौधे मिल जाएंगे. किसान को अगली फसल के लिए पौध तैयार होने के लिए अलग से इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, गाजियाबाद के कवि नगर स्थित राजकीय पौधशाला परिसर में स्थित सेंटर आफ एक्सीलेंस किसानों को इसी तरह खेती का समय बचाने में मदद कर रहा है.
यहां किसान अपनी अगली फसल के बीज उपलब्ध कराते हैं और केंद्र नियंत्रित वातावरण में उनसे पौधे तैयार करता है. इसके लिए प्रति पौधा केवल एक रुपए का शुल्क लिया जाता है. केंद्र में पौधे तैयार होने से करीब 30 से 35 दिन लगते हैं. किसान इस अवधि का इस्तेमाल अपनी मौजूदा फसल की देखभाल और कटाई की तैयारी में कर सकते हैं. खेत खाली होने पर तुरंत पौधों की रोपाई की जा सकती है.
खेत खाली होने का इंतजार खत्म: किसान की खेती में सबसे बड़ी चुनौती में से एक, समय पर अगली फसल लगाना है. मान लीजिए कि किसान ने अपने खेत में फूलगोभी की फसल लगा रखी है और उसके बाद उसे लाल गोभी की खेती करनी है. जब तक फूलगोभी कटाई नहीं होगी तब तक खेत में लाल गोभी की रोपाई नहीं की जा सकती, लेकिन लाल गोभी के पौधे तैयार करने के लिए भी समय चाहिए. अगर किसान लाल गोभी की पौध तैयार करने का काम खेत खाली होने के बाद शुरू करता है तो बीज से पौधे विकसित होने तक करीब 30 से 35 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है.
सेंटर आफ एक्सीलेंस की यह है भूमिका: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किसान इस एक महीने के समय को बचा सकता है. यहां फूलगोभी की फसल तैयार होने से करीब एक महीने पहले ही वह लाल गोभी के बीज केंद्र को उपलब्ध करा सकता है. केंद्र में पौधे तैयार होते रहेंगे और किसान अपने खेत में फूलगोभी की देखभाल करता रहेगा. जब फूलगोभी की कटाई पूरी होकर खेत खाली होगा, तब लाल गोभी के पौधे भी तैयार हो चुके होंगे. अब किसान को खेत खाली होने के बाद पौधे तैयार करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वह सेंटर आफ एक्सीलेंस में तैयार पौधे लेकर सीधे रोपाई कर सकता है. यानि पहले जहां खेत खाली होने के बाद अगली फसल लगाने में महीना भर लग जाता था. वहीं अब दोनों काम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं.
किसान के लिए समय बहुत अहम: किसान के लिए एक महीने की बचत का मतलब केवल जल्दी पौधे लगाना नहीं है, इसका संबंध फसल तैयार होने के समय और बाजार में मिलने वाले भाव से भी है. सब्जियों के बाजार में कई बार मांग अधिक होती है, लेकिन आवक कम रहती है. ऐसी स्थिति में किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बनी रहती है. इसके उलट जब बड़ी संख्या में किसान एक ही समय पर एक जैसी सब्जी लेकर मंडी में पहुंचते हैं तो अधिक आपूर्ति के कारण भाव ठंडा हो जाता है. अगर सेंटर आफ एक्सीलेंस से तैयार पौधों के माध्यम से किसान अपनी फसल की शुरुआत पहले कर लेता है तो उसे बाजार में दूसरे किसानों से पहले उपज पहुंचाने का अवसर मिल सकता है. उदाहरण के तौर पर यदि किसी सब्जी की मांग बनी हुई है और बाजार में उसकी उपलब्धता कम है तो पहले तैयार हुई फसल को बाजार में अधिक भाव मिल सकता है.
प्रति पौधा एक रुपए का शुल्क: कवि नगर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खास बात यह है कि किसान अपनी पसंद की फसल के बीज उपलब्ध करा सकते हैं. इसके बाद केंद्र में उन बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं और तैयार पौधे किसान को सौंप दिए जाते हैं. इसके लिए प्रति पौधा एक रुपए का शुल्क लिया जाता है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से बीज से पौध तैयार करने की शुरुआती प्रक्रिया किसान को अपने खेत में नहीं करनी पड़ती है. उसे पौध तैयार करने के लिए अलग से जगह समय और देखभाल की व्यवस्था करने की जरूरत भी नहीं होती है.
महंगे हाइब्रिड बीजों में नुकसान का जोखिम हुआ कम: कई सब्जियों के हाइब्रिड बीज काफी महंगे होते हैं. उदाहरण के तौर पर टमाटर के हाइब्रिड एक बीज की कीमत लगभग 10 से 13 रुपए के बीच होती है. ऐसे में अगर किसान महंगे बीज खरीद कर खेत में पौध तैयार करता है, तो उसे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है कि कि कहीं बीज नष्ट ना हो जाए, लेकिन सेंटर आफ एक्सीलेंस में नियंत्रित वातावरण में पौध तैयार होने से बीज से पौधे की शुरुआती विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है. किसान को रोपाई के लिए तैयार पौधे मिलते हैं. साथ ही सेंटर आफ एक्सीलेंस में जर्मिनेशन की संभावना भी 95% से अधिक होती है.
दो चेंबर में तैयार होते हैं पौधे: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पौध तैयार करने के लिए दो चैंबर बनाए गए हैं. पहले जर्मिनेशन चेंबर में बीजों के अंकुरण और शुरुआती विकास की प्रक्रिया पूर्ण होती है. पौधा करीब 20 दिन यहां रहता है इसके बाद उसे हार्डेनिंग चेंबर में शिफ्ट किया जाता है. यहां कंट्रोल एनवायरमेंट में अगले 10 से 15 दिन तक पौधे को विकसित किया जाता है. इस तरह बीज से पौधा तैयार होने में करीब 30 से 50 दिन लगते हैं. किसान अगर इस अवधि को अपनी मौजूदा फसल की कटाई के साथ जोड़कर योजना बनाता है तो खेत खाली होने से पहले ही उसे रोपाई के लिए नई पौध तैयार मिल सकती है.
गाजियाबाद के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक बार में करीब डेढ़ लाख पौधे तैयार किए जाते हैं, एक इंस्टॉलमेंट में करीब 4.5 लाख पौधे तैयार होने की क्षमता है और लगभग 1 साल में तकरीबन 13.5 लाख पौधों का उत्पादन होता है केंद्र में मुख्य रूप से सब्जियों की पौध तैयार की जाती है. जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह के मुताबिक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लगातार किसानों को फायदा पहुंच रहा है. लगातार सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की किसानों के बीच डिमांड पड़ रही है. सेंटर पैसे की और समय की बचत करने में कारगर साबित हो रहा है.
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