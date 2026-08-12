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FASTPASS से जल्द पास होंगे नक़्शे, सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम बतायेगा कमियां, कार्यालय के चक्कर लगाने का झंझट खत्म

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पुराने OBPAS की जगह FASTPASS लागू किया, फास्ट एंड सिंपलीफाइड ट्रस्ट बेस्ड प्लान अप्रूवल सिस्टम में नक्शा स्वीकृत की प्रक्रिया तीव्र

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने OBPAS की जगह FASTPASS किया लागू
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने OBPAS की जगह FASTPASS किया लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में अब मकान या व्यावसायिक भवन का नक्शा पास करने के लिए अब जीडीए के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. नक्शा स्वीकृत करने की पुरानी ऑनलाइन व्यवस्था को हटाकर प्राधिकरण ने फास्टपास पोर्टल शुरू कर दिया है. नई व्यवस्था का उद्देश्य नक्शा पास करने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बनाना है. इसके तहत आवेदन से लेकर नशे की स्वीकृति तक प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.

घर के नक्शे अब जल्दी होंगे अप्रूव: अब तक घर के नक्शे ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) के माध्यम से स्वीकृत किए जाते थे. समय के साथ इस पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं बढ़ने लगी थी. सर्वर पर दबाव बढ़ने, सिस्टम की गति धीमी होने और तकनीकी खराबियों के कारण कई बार आवेदन की प्रक्रिया प्रभावित होती थी. नक्शा अपलोड करने, दस्तावेज जमा करने के दौरान भी आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इन्हीं समस्याओं के कारण कई बार नक्शे अटक जाते थे. आवेदकों और आर्किटेक्ट्स को स्थिति जानने या फाइल आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क करना पड़ता था. शासन ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए आधुनिक व्यवस्था लागू की है.

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष GDA (ETV Bharat)

OBPAS की जगह FASTPASS लागू: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अब पुराने OBPAS की जगह FASTPASS लागू किया है. फास्ट एंड सिंपलीफाइड ट्रस्ट बेस्ड प्लान अप्रूवल सिस्टम (FASTPASS) में नक्शा स्वीकृत की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और तीव्र बनाया गया है. आवेदक पोर्टल पर नक्शा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे. इसके बाद सिस्टम के माध्यम से आवेदन की प्रारंभिक जांच और संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

बार-बार GDA कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं: फास्ट पास की सबसे बड़ी सुविधा आम आवेदकों के लिए है. अब नक्शा पास करने के लिए बार-बार GDA कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी. आवेदक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर जमा कर सकेंगे. आवेदन जमा होने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी. यानी की फाइल किस चरण में है उसमें कोई आपत्ति है. यह संबंधित स्तर पर कार्रवाई चल रही है. इसकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी. इससे लोगों के काफी समय की बचत होगी.


हाई स्पीड सर्वर और आधुनिक सॉफ्टवेयर पर होगा काम: प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, फास्ट पास को पुराने सिस्टम के तुलना में बेहतर तकनीकी क्षमता के साथ विकसित किया गया है. नया सिस्टम हाई स्पीड सर्वर और आधुनिक सॉफ्टवेयर पर काम करेगा. इसका फायदा यह होगा कि पोर्टल के हैंग होने या धीमी पड़ने की समस्या कम होगी और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अधिक सुचारू तरीके से चल सकेगी. फास्ट पास पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जांच प्रणाली है. आवेदक द्वारा अपलोड की गई नक्शे की ड्राइंग और तमाम संबंधित दस्तावेजों की जांच आधुनिक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के तहत करेगा.

लोगों के समय की बचत होगी:कुल मिलाकर प्राधिकरण की नई व्यवस्था से घर का नक्शा पास करने की प्रक्रिया अब लंबे इंतजार और कार्यालय के चक्कर से निकलकर डिजिटल और तेज प्रणाली की ओर बढ़ रही है. यदि फास्ट पास निर्धारित तरीके से काम करता है, तो लोगों को न केवल समय की बचत होगी बल्कि आवेदन की स्थिति जानने और प्रक्रिया पूरी करने में भी पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधा मिल सकेगी.
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