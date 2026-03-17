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बैंक मैनेजर हत्याकांड का खुलासा: आरोपी सिक्योरिटी गार्ड और उसका साथी गिरफ्तार, सैलरी- छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद

नई दिल्ली/ गाजियाबाद : सोमवार, 16 मार्च 2026 को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के बलराम नगर इलाके में पंजाब एंड सिंध बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अभिषेक शर्मा मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले हैं. मामले को लेकर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था.

बैंक मैनेजर की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. लोनी बॉर्डर पुलिस टीम और स्वाट टीम ग्रामीण जॉन द्वारा रविंद्र हुड्डा और शिशुपाल को गिरफ्तार किया गया है.



रविंद्र हुड्डा ढाई महीने से बतौर सिक्योरिटी गार्ड था तैनात

पुलिस के मुताबिक, रविंद्र हुड्डा तकरीबन ढाई महीने से थाना लोनी बॉर्डर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच में बतौर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर रहा था. पूछताछ के दौरान आरोपी रविंद्र हुड्डा ने पुलिस को बताया, "वह मुझे सैलरी कम देता था और छुट्टी मांगने पर छुट्टी भी नहीं देता था. जिसको लेकर मेरी बैंक मैनेजर से कहा सुनी हो गई थी. गुस्से में आकर मैं बैंक मैनेजर को अपनी बंदूक से गोली मार दी. उसे समय शिशुपाल मेरे साथ मौजूद था." पुलिस जांच में सामने आया है कि गार्ड रविंद्र हुड्डा अक्सर बिना सूचना के ही ड्यूटी से गायब हो जाता था. शाखा प्रबंधक द्वारा रविंद्र हुड्डा की शिकायत सिक्योरिटी एजेंसी में भी की गई थी.