बैंक मैनेजर हत्याकांड का खुलासा: आरोपी सिक्योरिटी गार्ड और उसका साथी गिरफ्तार, सैलरी- छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद
पंजाब एंड सिंध बैंक में बैंक मैनेजर पर गोली चलाने वाला सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार, आरोपी का साथ देने वाले साथी गिरफ्तार
Published : March 17, 2026 at 11:24 AM IST
नई दिल्ली/ गाजियाबाद : सोमवार, 16 मार्च 2026 को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के बलराम नगर इलाके में पंजाब एंड सिंध बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अभिषेक शर्मा मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले हैं. मामले को लेकर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था.
बैंक मैनेजर की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. लोनी बॉर्डर पुलिस टीम और स्वाट टीम ग्रामीण जॉन द्वारा रविंद्र हुड्डा और शिशुपाल को गिरफ्तार किया गया है.
रविंद्र हुड्डा ढाई महीने से बतौर सिक्योरिटी गार्ड था तैनात
पुलिस के मुताबिक, रविंद्र हुड्डा तकरीबन ढाई महीने से थाना लोनी बॉर्डर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच में बतौर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर रहा था. पूछताछ के दौरान आरोपी रविंद्र हुड्डा ने पुलिस को बताया, "वह मुझे सैलरी कम देता था और छुट्टी मांगने पर छुट्टी भी नहीं देता था. जिसको लेकर मेरी बैंक मैनेजर से कहा सुनी हो गई थी. गुस्से में आकर मैं बैंक मैनेजर को अपनी बंदूक से गोली मार दी. उसे समय शिशुपाल मेरे साथ मौजूद था." पुलिस जांच में सामने आया है कि गार्ड रविंद्र हुड्डा अक्सर बिना सूचना के ही ड्यूटी से गायब हो जाता था. शाखा प्रबंधक द्वारा रविंद्र हुड्डा की शिकायत सिक्योरिटी एजेंसी में भी की गई थी.
उत्तर प्रदेश के बागपत के चंडी नगर का रहने वाला है आरोपी
मिली जानकारी के मुताबिक, रविंद्र हुड्डा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के चंडी नगर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव का रहने वाला है. रविंद्र 2018 में भारतीय सेवा से रिटायर्ड हुआ था. तकरीबन तीन महीने पहले रविंद्र हुड्डा को सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनाती मिली थी. घटना के दौरान रविंद्र हुड्डा के साथ शिशुपाल भी मौजूद था. शिशुपाल और रविंद्र हुड्डा एक ही गांव के रहने वाले हैं.
डीसीपी देहात एस एन तिवारी ने दी मामले की ताजा जानकारी
डीसीपी देहात एस एन तिवारी के मुताबिक,
"थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम और शर्ट टीम ग्रामीण जोन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों रविंद्र हुड्डा और शिशुपाल को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक डबल बैरल बंदूक, 12 बोर के साथ जिंदा कारतूस और 12 बोर का एक खोखा कारतूस बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बरामद की के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराओं की भी बढ़ोतरी की गई है.
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