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सैटेलाइट इमेज और AI मिलकर करेंगे गाजियाबाद के गांवों की सफाई, शुरू होगी डिजिटल निगरानी

सैटेलाइट की मदद से ली गई इमेज को AI मॉडल खुद ही एनालाइज करके यह बता सकेंगे कि किन स्थानों पर कूड़ा जमा है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 3:09 PM IST

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नई दिल्ली: ग्रामीण क्षेत्रों में अनियंत्रित तरीके से कूड़ा फेंकने की समस्या का प्रशासन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाधान निकलेगा.

अक्सर देखा जाता है कि लोग निर्धारित डंपिंग पॉइंट्स की बजाय खाली प्लॉट, गांव के बाहर के इलाके या सड़कों के किनारे कूड़ा डाल देते हैं. धीरे-धीरे यह स्थान कूड़ा घर में तब्दील होने लगते हैं, जिससे न केवल प्रदूषण बढ़ता है बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी गंदगी और दुर्गंध आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार देखा जाता है कूड़े में आग लग जाती है या फिर जला दिया जाता है. जिससे प्रदूषण बढ़ने की भी संभावना बनी रहती है. ऐसे में अब गाजियाबाद जिला प्रशासन ने इस समस्या से निजात पाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है.

AI इमेज के माध्यम से कूड़े वालों जगहों की पहचान
जिला प्रशासन सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ऐसे सभी स्थानों की पहचान करेगा जहां कूड़ा तो डाला जा रहा है लेकिन वे सभी स्थान कूड़ा डालने के लिए निर्धारित नहीं है. यह पहल खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लागू की जाएगी, जहां फील्ड निरीक्षण के माध्यम से ऐसे स्थानों को चिन्हित करना काफी मुश्किल हो जाता है. जिले में कुल 142 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कई में कूड़ा प्रबंधन की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं हुई है. अधिकारियों का कहना है कि पारंपरिक तरीकों से प्रत्येक गांव और खाली प्लॉट की निगरानी करना संभव नहीं है. ऐसे में सैटलाइट इमेजिंग एक प्रभावी और सटीक विकल्प साबित होगा.

इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज इस पहल में करेगा सहयोग
सैटलाइट इमेजिंग के माध्यम से बड़े क्षेत्र की निगरानी एक साथ की जा सकती है. सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ऐसे तमाम स्थानों की पहचान की जाएगी, जहां समय के साथ कूड़े का जमाव बढ़ता दिखाई देता है. ऐसे स्थानों को चिन्हित कर सूची तैयार की जाएगी और फिर संबंधित ग्राम पंचायत और ग्राउंड स्टाफ को भेजा जाएगा. इस पहल में तकनीकी सहयोग के लिए प्रशासन ने इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज से सहयोग लिया है.

AI मॉडल एनालाइज कर कूड़े वाली जगहों की देगा जानकारी
जिला प्रशासन केवल सैटेलाइट इमेज तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इस पहल को और अधिक एडवांस बनाने का प्रयास किया जाएगा. प्रशासन की इस पहल को और स्मार्ट बनने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करने की योजना है. सेटेलाइट से मिलने वाले इमेज डाटा को AI मॉडल को दिया जाएगा, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से AI model को ट्रेन किया जाएगा. ताकि AI मॉडल खुद ही इमेज को एनालाइज करके यह बता सके कि किन स्थानों पर कूड़ा जमा है.

गाजियाबाद के गांवों की होगी डिजिटल निगरानी (ETV BHARAT)
अब तक प्रशासन को ऐसे स्थानों की पहचान करने के लिए फील्ड निरीक्षण पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन कई बार सूचना समय पर नहीं मिल पाती थी या कुछ स्थान छूट जाते थे. सैटलाइट इमेजिंग के माध्यम से जानकारी मिलने पर काफी सहूलियत होगी. यह नई तकनीक विशेष रूप से ऐसे तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी साबित होगी जहां अनधिकृत स्थानों पर कूड़ा डालने की आदत धीरे-धीरे एक सामूहिक व्यवहार बन चुकी है. शुरुआत में देखा जाता है कि एक-दो लोग ऐसे स्थान पर कचरा डालते हैं, जो कि कूड़ा डालने के निर्धारित नहीं है लेकिन बाद में आसपास के लोग भी अपनी सहूलियत के चलते इस स्थान पर कूड़ा डालने लगते हैं जो की धीरे-धीरे कूड़ा घर में तब्दील हो जाता है.
सैटेलाइट इमेज और AI मिलकर करेंगे गाजियाबाद के गांवों की सफाई,
सैटेलाइट इमेज और AI मिलकर करेंगे गाजियाबाद के गांवों की सफाई, (ETV BHARAT)
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल के मुताबिक, "जल्द नई पहल की शुरुआत की जाएगी. इस पहल को धरातल पर उतारने के लिए इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज का सहयोग लिया जाएगा. इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ करार है, जिसके तहत सैटेलाइट इमेज और विश्लेषण में मदद मिल सकेगी. यह सहयोग प्रशासन को सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा."दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बड़ी समस्या बना रहता है. कई बार देखा जाता है कि ऐसे तमाम स्थान जो कि कूड़ा डालने के लिए निर्धारित नहीं है, वहां कूड़ा इकट्ठा होने की स्थिति में कूड़े का निस्तारण करने के लिए जलाया जाता है. जिससे हवा काफी प्रदूषित होती है.

जिला प्रशासन का मानना है कि इस नई पहल से साफ सफाई बेहतर होने से वातावरण सुधरेगा. कुल मिलाकर सैटेलाइट इमेज और Ai के माध्यम से कूड़ा प्रबंधन को सुधारने का यह प्रयास गाजियाबाद को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

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