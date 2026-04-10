गांव में रहने वाली महिलाओं की बदलेगी किस्मत, 15 हजार महिलाएं बनेंगी लखपति; जानें क्या है योजना?
गाजियाबाद में इस साल 67 हजार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने, 15 हज़ार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है
Published : April 10, 2026 at 12:58 PM IST
नई दिल्ली: शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर काफी उपलब्ध होते हैं, जबकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के सीमित विकल्प ही उपलब्ध हैं. इसी असमानता को कम करने और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से गाजियाबाद जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक विस्तृत और महत्वकांक्षी कार्य योजना तैयार की है.
आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव: स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम साबित होते रहे हैं. स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं लोन लेकर छोटे व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं. जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है ऐसे में कम वक्त में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी होनी शुरू हो जाती है. धीरे-धीरे आमदनी बढ़ाने के साथ महिलाएं अपने व्यवसाय को भी आगे लेकर जातीहैं. प्रशासन का मानना है कि जब महिलाएं समूह में काम करती हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होती हैं.
ग्राम प्रधान करेंगे सहयोग: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन करने में जिला प्रशासन, ग्राम प्रधानों का भी सहयोग लेगा. जिला प्रशासन का मानना है कि ग्राम प्रधानों के सहयोग से अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा सकता है. ग्राम प्रधान अपने ग्राम के बारे में तमाम जानकारी रखते हैं और वह महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के संबंध में न सिर्फ जानकारी दे सकते हैं बल्कि उनको आश्वस्त भी कर सकते हैं कि अगर वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ती हैं तो वह रोजगार हासिल कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं.
प्रशिक्षण और कौशल विकास: जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन होने के पश्चात प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनके इंटरेस्ट के क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वह अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें. उदाहरण के तौर पर यदि किसी स्वयं सहायता समूह को मुर्गी पालन, ऑर्गेनिक उत्पादों का प्रोडक्शन, हैंडमेड आइटम्स आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा. विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व्यावसायिक रूप से सक्षम बना सकेंगे.
महिलाएं बनेगी लखपति दीदी: जिला प्रशासन इस वित्तीय वर्ष में 15 हज़ार महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगा. लखपति दीदी का मतलब है ऐसी महिला जो पूरे वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर सके. गाजियाबाद जिला प्रशासन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं को विभिन्न आय सृजन गतिविधियों से जोड़ेगा. महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्य दिए जाएंगे जिनसे वह नियमित आय अर्जित कर सकें.
योजना का लक्ष्य केवल महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करना है. जिला प्रशासन ने इस दिशा में जमीनी स्तर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे.
- प्रशासन का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6 हज़ार से अधिक नए स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे,
- जिसमें करीब 67 हजार महिलाओं को जोड़ा जाएगा.
- प्रत्येक समूह में 10 से 15 महिलाओं को शामिल किया जाएगा.
- प्रत्येक समूह में एक ही गांव या फिर एक ही क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ा जाएगा ताकि महिलाओं के बीच भीतर समन्वय स्थापित हो सके.
जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष में 67 हजार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने और 15 हज़ार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. स्वयं सहायता समूह स्थापित होने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह अपना आय का साधन स्थापित कर सके. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए विकास भवन स्थित कार्यालय यह ग्राम प्रधान से महिलाएं संपर्क कर सकती हैं.
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