गाजियाबाद में अतिवृष्टि में जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को प्रशासन ने जारी की सहायता राशि
गाजियाबाद में अतिवृष्टि में हुई मौतों के लिए प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता जारी की. चार-चार लाख की सहायता राशि जारी.
Published : July 14, 2026 at 5:40 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में अतिवृष्टि के दौरान हुई मृत्यु के मामले में प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता जारी कर दी है. प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है. परिजनों के खाते में राशि जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसफर की जा चुकी है. प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है. साथ ही अन्य प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है.
मृतकों के आश्रितों को मिली सहायता राशि
मिली जानकारी के मुताबिक, तीन वर्ष की मृतक आश्रित के परिजन खुशबू के खाते में चार लाख की मुआवजा राशि ट्रांसफर की गई है. 9 जुलाई 2026 को गली में हुए जलभराव में डूबने से बच्ची की मौत हो गई थी. मृतक मोहम्मद साद (5 वर्ष) के मृतक आश्रित शादाब के खाते में चार लाख की राशि ट्रांसफर की गई है. जल भराव में डूबने से साद की मृत्यु हो गई थी. मृतक राम अजीत राय (50 वर्ष) के मृतक आश्रित सुंदरी के खाते में चार लाख रुपये की मुआवजा राशि ट्रांसफर की गई है. दीवार गिरने से दबने के कारण अजीत राय की मृत्यु हुई थी.
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि 9 जुलाई 2026 को हुई अतिवृष्टि के कारण हुई तीन दुखद घटनाओं के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को मुआवजा जारी किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा तीन मृतक आश्रितों को चार-चार लाख की सहायता राशि जारी की गई है. जिला प्रशासन द्वारा मृतक आश्रितों के खाते में रकम ट्रांसफर की जा चुकी है.
जिला प्रशासन ने की लोगों से अपील
विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए. संकट के समय में जिला प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. जिला प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है की बारिश और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्र में जाने से बचें. मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें.
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