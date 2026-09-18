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गाजियाबाद: पराली जलाई तो लगेगा 30 हजार तक का जुर्माना, सैटेलाइट से निगरानी, गांव-गांव किसानों को दिलाई जाएगी शपथ

पराली रोकने के लिए गाजियाबाद प्रशासन मुस्तैद, निगरानी के साथ-साथ गांव-गांव में जागरूकता अभियान पर विशेष जोर.

गाजियाबाद में पराली जलाई तो खैर नहीं!
गाजियाबाद में पराली जलाई तो खैर नहीं! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 3:30 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: ठंड के मौसम में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं. इसके चलते हवा में धुंध की चादर नजर आने लगती है. यही वजह है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. प्रशासन ने धान की कटाई के दौरान खेतों में पराली और फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रशासन इस बार निगरानी के साथ गांव-गांव में जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दे रहा है, जिसके तहत किसानों को पराली न जलाने की शपथ भी दिलाई जाएगी.

खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर सेटेलाइट के माध्यम से नजर रखी जा रही है. वहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ निर्धारित प्रधानों के तहत 30 हजार रुपये तक पर्यावरण कंपनसेशन की वसूली भी की जाएगी. जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्यवाही करना नहीं बल्कि उन्हें पर्यावरणीय दुष्प्रभाव की जानकारी देकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रेरित करना भी है.

पराली जलाई तो खैर नहीं! आशीष कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक (ETV Bharat)

गांव-गांव बैठकें और ग्राम प्रधानों को सख्त निर्देश

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को पत्र जारी किया है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि पराली और फसल अवशेष न जलाने को लेकर ग्रामीण इलाकों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए. इसके लिए ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व गांवों में पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों की विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी.

नुकसान और भारी जुर्माने की दी जाएगी जानकारी

जिलाधिकारी के मुताबिक, इन बैठकों के जरिए कृषि विभाग और प्रशासनिक टीमें किसानों को पराली जलाने से होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण, जन स्वास्थ्य को नुकसान और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगी. बैठक के दौरान किसानों और ग्रामीणों को पराली नहीं जलाने की शपथ भी दिलाई जाएगी. प्रशासन का मानना है कि ग्राम स्तर पर लोगों को अभियान से जोड़कर फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को प्रभावित तरीके से निमंत्रित किया जा सकता है. साथ ही पराली जलाने की घटनाओं पर शत प्रतिशत लगाम लगाने के लिए जनपद और विकासखंड स्तर पर सेल का गठन किया है. इसके अलावा तहसील और विकासखंड स्तर पर भी दल बनाए गए हैं. यह दल क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे.

पराली से बढ़ता वायु प्रदूषण
पराली से बढ़ता वायु प्रदूषण (ETV Bharat)

सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी

जिला प्रशासन की ओर से सैटेलाइट इमेज के माध्यम से खेतों में आग लगाए जाने की घटनाओं की निगरानी की जा रही है. इससे उन स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां फसल अवशेष जलाने की घटनाएं हुई है. निगरानी व्यवस्था के जरिए चयनित मामलों का सत्यापन कर संबंधित विभागों द्वारा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

एफपीओ और खाद बीज विक्रेताओं को भी जिम्मेदारी

मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने जिले के सभी एफपीओ, सहकारी समितियां, बीज-उर्वरक और कीटनाशक विक्रेताओं को भी निर्देश जारी किए हैं. इन प्रतिष्ठानों पर फसल अवशेष और पराली नहीं जलाने के संबंध में पोस्टर और बैनर प्रदर्शित होंगे. प्रतिष्ठानों पर आने वाले प्रत्येक किसान को व्यक्तिगत रूप से फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जाएगा. किसानों को बताया जाएगा कि पराली और अन्य फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है. साथ ही पराली जलाने पर निर्धारित दण्डात्मक प्रावधानों की जानकारी भी किसानों को दी जाएगी.

पराली जलाने की घटनाएं
पराली जलाने की घटनाएं (ETV Bharat)

प्रशासन का मानना है कि किसान खाद, बीज और कृषि संबंधी अन्य सामग्री खरीदने के लिए इन प्रतिष्ठानों पर पहुंचते हैं. ऐसे में एफपीओ, सहकारी समितियां और कृषि केन्द्रों विक्रेताओं को जागरूकता अभियान से जोड़कर बड़ी संख्या में किसानों तक संदेश पहुंचा जा सकता है.

पराली जले तो देना होगा पर्यावरण कंपनसेशन

फसल अवशेष या पराली जलने की घटना सामने आने पर राजस्व विभाग द्वारा जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी. निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली जलने पर 5000 रुपए, दो से 5 एकड़ क्षेत्र में 10000 रुपए में और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पराली जलाने पर 30000 रुपए तक का पर्यावरण कंपनसेशन वसूला जाएगा. प्रशासन की ओर से किसानों को पहले ही इन प्रावधानों की जानकारी देने का उद्देश्य है कि कार्रवाई से पहले ही पराली जलाने से बचें और फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए उपलब्ध विकल्पों को अपनाए.

पराली रोकने के लिए गाजियाबाद प्रशासन मुस्तैद
पराली रोकने के लिए गाजियाबाद प्रशासन मुस्तैद (ETV Bharat)

गाजियाबाद में 8000 हेक्टेयर धान का क्षेत्र

उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह के मुताबिक, गाजियाबाद में तकरीबन 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है. उनके मुताबिक, जिले के किसान पराली प्रबंधन को लेकर काफी सजक और जागरूक है. जिलाधिकारी के निर्देश पर निगरानी समितियां का गठन किया गया है, जो पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेंगे. उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक और तहसील स्तर पर पराली प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. किसानों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं. इसके अलावा, जिले में 350 से अधिक वॉल पेंटिंग में कराई गई है ताकि गांव और कृषि क्षेत्र में किसानों को लगातार पराली नहीं जलाने का संदेश मिलता रहे.

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