SIR अभियान: गाजियाबाद-नोएडा प्रशासन हुआ सख्त, मेहनती BLO को इनाम, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से निर्वाचन कार्यो में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है. गाजियाबाद में कुल पांच विधानसभा क्षेत्र हैं. हर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा करने वाले प्रथम पांच बीएलओ को जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया जाएगा. प्रशासन की BLO को पुरस्कृत करने की इस पहल को निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड के मुताबिक, वर्तमान में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना अवधि में प्रत्येक विधानसभा के प्रथम पांच BLO, जो घर-घर भ्रमण कर निर्वाचकों से भरे हुए गणना प्रपत्र प्राप्त कर सबसे अधिक डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण करेंगे उन्हें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाएगा.

BLO को मेहनत के लिए मिलेगा प्रशस्ति पत्र: जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, जिलाधिकारी द्वारा सम्मान समारोह में परिवार सहित आमंत्रित कर BLO को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार डिजिटाइजेशन कार्य में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले BLO को दस हजार रुपए और तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान प्राप्त करने वाले BLO को पांच पांच हजार का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

गाजियाबाद में विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण कार्यक्रम (ETV Bharat)

लापरवाही करने वाले कड़ी कार्रवाई: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वार डिजिटाइजेशन कार्य में प्रथम पांच बीएलओ को परिवार सहित संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ लंच पर आमंत्रित किया जाएगा. जहां एक तरफ अच्छा कार्य करने वाली BLO को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा तो वहीं दूसरी तरफ काम में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

23 नवम्बर को गणना प्रपत्र एकत्रित करने के निर्देश: एसआईआर के कार्य को निर्धारित समय में सम्पन्न कराने के लिए गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने रविवार, 23 नवम्बर को गाजियाबाद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ को अपने से संबंधित मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं. सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं पयवेक्षणीय अधिकारियों को DM ने अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मतदेय स्थलों का भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं.

अनुपस्थित बीएलओ पर लगेगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम: जिलाधिकारी ने सख्ती से कहा है कि हुए अगर कोई बीएलओ अनुपस्थित रहता है तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी.