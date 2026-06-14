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गाजियाबाद: ट्रॉनिका सिटी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, UPSIDA की भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

पुलिस ने बताया कि प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं हटाया.

गाजियाबाद में अवैध निर्माण हटाया गया
गाजियाबाद में अवैध निर्माण हटाया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 14, 2026 at 5:02 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में अवैध कब्जा और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में रविवार को लोनी के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक धार्मिक ढांचे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

मिली जान कारी के मुताबिक, लोनी के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के सेक्टर C1 में स्थित यह धार्मिक ढांचा सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के बनाया गया था. भूमि अभिलेख और जांच के बाद इसे अवैध निर्माण घोषित किया गया. इसके बाद नियम अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्वाई जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई. बुलडोजर की मदद से निर्माण को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

सुरेंद्र नाथ तिवारी, डीसीपी ग्रामीण (ETV Bharat)

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. मौके पर राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात रहीं. अधिकारियों ने अभियान के दौरान निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती. एसडीएम लोनी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सिंघनवाल के मुताबिक, मुख्यमंत्री के निर्देश और जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले में अवैध कब्जा और अवैध निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. इसी अभियान के तहत ट्रॉनिका सिटी में कार्रवाई की गई. सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा. अगर कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जे या अवैध निर्माण की सूचना मिलती है तो प्रशासन की ओर से तत्काल मामले की जांच करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक, थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट में एक अवैध धार्मिक ढांचा बना हुआ था, जिसमें यूपीसीडा द्वारा पाया गया था कि यूपीसीडा की जमीन में बनी हुई है. इनके द्वारा संबंधित को हटाने के लिए नोटिस भी दी गई थी. जब उनके द्वारा ये हटाने की कार्यवाही नहीं की गई तो आज यूपीसीडा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस अवैध धार्मिक ढांचे को यहां से हटाया जाना है. उसी के तहत आज इस अवैध मजार को हटाया गया.

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