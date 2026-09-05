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गाज़ियाबाद के ट्रोनिका सिटी में बैग बनाने वाली फ़ैक्ट्री में लगी आग,इलाके में धुंए के गुबार से अफरा तफरी

ट्रोनिका सिटी में फ़ैक्ट्री बड़े इलाके में फैली थी और आग टिन शेड के नीचे जलने के चलते JCB की मदद से दीवारें तोड़ी गईं

गाज़ियाबाद के ट्रोनिका सिटी में बैग बनाने वाली फ़ैक्ट्री में लगी आग
गाज़ियाबाद के ट्रोनिका सिटी में बैग बनाने वाली फ़ैक्ट्री में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी में बैग बनाने वाली एक फ़ैक्ट्री में आग लग गई. आग इतनी भयानक थी की पूरा इलाका धुंए की गुबार से भर गया जिससे अफरा तफरी का महौल हो गया. आग लगने की सूचना फायर विभाग को देने के बाद मौके पर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची. लगभग 12 फ़ायर टेंडर और पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं.

फ़ैक्ट्री काफ़ी बड़े इलाके में फैली हुई थी और टिन शेड गिर गया था, इसलिए आग टिन शेड के नीचे जल रही थी.इसे देखते हुए JCB की मदद से दीवारें तोड़ी गईं और पीछे और आगे दोनों तरफ़ से 8 से 10 होज़ लाइनें चलाई गईं. आग बुझाने के लिए लगातार पानी की बौछार की गई , इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है.

फायर ऑफिसर राहुल पाल सिंह ने घटना को लेकर दी जानकारी

"ट्रोनिका सिटी फ़ायर स्टेशन को सूचना मिली कि सेक्टर A3 में R&R इनकॉरपोरेशन नाम की बैग बनाने वाली फ़ैक्ट्री में आग लग गई है. इसके बाद, ट्रोनिका सिटी से चार फ़ायर टेंडर मौके पर बुलाए गए. लगभग 12 फ़ायर टेंडर और पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं. "

राहुल पाल सिंह फ़ायर ऑफ़िसर

ट्रोनिका सिटी में सोमवार को भी लगी भी भीषण आग

इसके पहले भी गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र ट्रोनिका सिटी में सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया था जब एक एयर फिल्टर निर्माता इकाई की बहुमंजिला इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित टिन शेड स्ट्रक्चर में अचानक आग लग गई. ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी के कारण चंद मिनटों में आग इतनी विकराल हो गई कि उसकी लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जाने लगा. इस भीषण अग्निकांड के चलते आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों और राहगीरों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी. हालांकि, दमकल विभाग की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई की बदौलत लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया

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