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गाजियाबाद के 43 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलेगा फायदा

मौजूदा समय में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाई के लिए निजी लाइब्रेरी या शहर के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है. निजी लाइब्रेरी में छात्रों को हर महीने करीब एक हजार से डेढ़ हजार रुपये तक शुल्क देना पड़ता है. ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होने वाली यह डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों के लिए आर्थिक रूप से भी राहत देने वाली साबित हो सकती है. डिजिटल लाइब्रेरी में छात्रों को डिजिटल किताबों और अन्य ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए छात्रों को प्रशासन की ओर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, इससे छात्र हजारों डिजिटल किताबों को एक्सेस कर सकेंगे.

नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को शिक्षा के लिए बेहतर माहौल और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा नई पहल की गई है. जिले की 43 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार कर ली गई हैं. डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन 25 सितंबर 2026 से शुरू किया जाएगा. पंचायत भवन में तैयार की गई डिजिटल लाइब्रेरी में छात्रों के बैठकर अध्ययन करने की व्यवस्था के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट वाई फाई डिजिटल किताबें और फिजिकल पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध होगी. खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है. डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को उनके गांव में ही पढ़ाई के लिए वातावरण उपलब्ध कराना है. जहां उन्हें शांत माहौल के साथ जरूरी संसाधन भी मिल सके.

खास बात यह है कि डिजिटल पुस्तकों को पढ़ने के लिए छात्रों से किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. इतना ही नहीं डिजिटल लाइब्रेरी में छात्रों को फिजिकल बुक्स भी उपलब्ध कराई जाएगी. छात्र अपनी जरूरत के अनुसार, किताबों से पढ़ाई करने के साथ कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सुविधा बेहद लाभदायक सिद्ध होगी. जिला प्रशासन द्वारा सभी 43 डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन की निगरानी करने के लिए भी व्यवस्था तैयार की गई है. लाइब्रेरी का संचालन शुरू होने के बाद विकास भवन में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा.

डिजिटल लाइब्रेरी की लाइव मॉनिटरिंग

यहां से सभी डिजिटल लाइब्रेरी की सीसीटीवी के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. इससे लाइब्रेरी में व्यवस्थाओं पर नजर रखने के साथ यह भी आकलन किया जा सकेगा कि किस लाइब्रेरी में कितने छात्र अध्ययन करने के लिए पहुंच रहे हैं. डिजिटल लाइब्रेरी की लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से लाइब्रेरी में आने वाले छात्रों की संख्या और संचालन से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखिए जा सकेगी. इससे प्रशासन को यह समझने में मदद मिलेगी किन ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी का अधिक उपयोग हो रहा है और कहां छात्रों को अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत है.

प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत सहायक को सौंप जाएगी. पंचायत सहायक लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं को संभालने के साथ साथ छात्रों की जरूरत के अनुसार संचालन के समय को भी मैनेज करेंगे. मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ के मुताबिक, जिले की 43 ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है. 25 सितंबर 2026 से छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी. ग्रामीण युवाओं के लिए यह पहल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ डिजिटल शिक्षा और अध्ययन के आधुनिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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