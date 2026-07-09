पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट की टेंशन खत्म, गाजियाबाद में इस दिन तत्काल एक्सेप्ट होंगी 1000 एप्लीकेशन, तुरंत पढ़ें डिटेल
11 जुलाई को पासपोर्ट सेवा केंद्र साहिबाबाद में विशेष अभियान के तहत 1000 पासपोर्ट, 200 पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के आवेदन स्वीकार होंगे
Published : July 9, 2026 at 12:39 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप विदेश में नौकरी, शिक्षा कारोबार या घूमने जाने की योजना बना रहे हैं और पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाने से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए हैं.
पासपोर्ट आवेदकों की भर्ती संख्या और जल्द अपॉइंटमेंट की जरूरत को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद में विशेष पहल की है जिसके तहत शनिवार, 11 जुलाई को पासपोर्ट सेवा केंद्र साहिबाबाद में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. विशेष अभियान के तहत तत्काल श्रेणी के 1000 पासपोर्ट आवेदन और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के 200 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) के मुताबिक, विशेष अभियान विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में संचालित किया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट की तत्काल श्रेणी और पीसीसी की सेवाओं को समय बाद और सुलभ रूप से उपलब्ध कराना है ताकि नागरिकों को शीघ्र अपॉइंटमेंट उपलब्ध कराया जा सके और नागरिकों को लंबी वेटिंग के चलते परेशानी न उठानी पड़े.
दरअसल, पासपोर्ट सेवाओं की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा अतिरिक्त स्टॉल उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि समय रहते पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टॉल बुक करें और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें.
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिलों के पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और इसी कार्यालय से पासपोर्ट जारी होते हैं. ऐसे में विशेष अभियान का सीधा फायदा 13 जिलों के लोगों को उपलब्ध हो सकेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, हाथरस, गौतमबुध नगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा के पासपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद से जारी होते हैं.
ऐसे करें अप्लाई
- आधिकारिक वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर स्लॉट बुक कर आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं
- वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक (https://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/pdf/NOT_eligible_for_Tatkaal_Scheme_Hindi.pdf) पर क्लिक करके तत्काल श्रेणी के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवेदन करें.
- जिससे इस विशेष आयोजन का लाभ अधिकतम सुनिश्चित हो सके.
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