ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनावः 20 राउंड की काउंटिंग के बाद आएगा विजयी प्रत्याशी का नाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

घाटशिला उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार को आएगा. 20 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी.

Ghatsila by election
सुरक्षा में लगे जवान (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 13, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बीस राउंड मे वोट की गिनती होगी. काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार 14 नवंबर को आएगा. जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित को-ऑपरेटिव कॉलेज मे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है. 45 सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है. जबकि सुरक्षा के तीन लेयर बनाए गए हैं.

जानकारी देते जिला निर्वाचन पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कुल तीन सौ मतदान केंद्र बनाए गए थे. 11 नवंबर को हुए मतदान में 74.63% मतदान हुआ है. इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,56,352 मतदाता थे. जिनमें 1,25,114 पुरुष और 1,31,235 महिला मतदाता हैं. महिलाओं ने जमकर मतदान किया है.

बता दें कि कुल 13 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक महिला प्रत्याशी शामिल हैं. सभी के भाग्य का फैसला 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद सामने आएगा. भाजपा और जेएमएम प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है.

चुनावी प्रक्रिया के बाद मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना होगी. सुबह 8 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी में मतगणना होगी. उन्होंने बताया कि मतगणना 20 राउंड में होगी, जिसके बाद विजयी उम्मीदवार की घोषणा होगी.

ये भी पढ़ेंः

घाटशिला उपचुनावः रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, प्रशासनिक तैयारी के बीच राजनीतिक दलों ने किया जीत का दावा

घाटशिला में नहीं टूटा वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड, हर चुनाव में बढ़ा है वोट, महिलाओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह

घाटशिला उपचुनाव: मतदान खत्म होते ही राजनीतिक दलों का दावों का दौर शुरू, जानें किसने क्या कहा

TAGGED:

घाटशिला उपचुनाव
घाटशिला उपचुनाव का परिणाम
GHATSILA BY ELECTION RESULT
GHATSILA BY ELECTION VOTE COUNT
GHATSILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.