घाटशिला उपचुनावः 20 राउंड की काउंटिंग के बाद आएगा विजयी प्रत्याशी का नाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
घाटशिला उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार को आएगा. 20 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी.
Published : November 13, 2025 at 5:17 PM IST
जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बीस राउंड मे वोट की गिनती होगी. काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार 14 नवंबर को आएगा. जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित को-ऑपरेटिव कॉलेज मे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है. 45 सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है. जबकि सुरक्षा के तीन लेयर बनाए गए हैं.
आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कुल तीन सौ मतदान केंद्र बनाए गए थे. 11 नवंबर को हुए मतदान में 74.63% मतदान हुआ है. इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,56,352 मतदाता थे. जिनमें 1,25,114 पुरुष और 1,31,235 महिला मतदाता हैं. महिलाओं ने जमकर मतदान किया है.
बता दें कि कुल 13 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक महिला प्रत्याशी शामिल हैं. सभी के भाग्य का फैसला 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद सामने आएगा. भाजपा और जेएमएम प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है.
चुनावी प्रक्रिया के बाद मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना होगी. सुबह 8 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी में मतगणना होगी. उन्होंने बताया कि मतगणना 20 राउंड में होगी, जिसके बाद विजयी उम्मीदवार की घोषणा होगी.
