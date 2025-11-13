ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनावः 20 राउंड की काउंटिंग के बाद आएगा विजयी प्रत्याशी का नाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बीस राउंड मे वोट की गिनती होगी. काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार 14 नवंबर को आएगा. जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित को-ऑपरेटिव कॉलेज मे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है. 45 सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है. जबकि सुरक्षा के तीन लेयर बनाए गए हैं.

जानकारी देते जिला निर्वाचन पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कुल तीन सौ मतदान केंद्र बनाए गए थे. 11 नवंबर को हुए मतदान में 74.63% मतदान हुआ है. इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,56,352 मतदाता थे. जिनमें 1,25,114 पुरुष और 1,31,235 महिला मतदाता हैं. महिलाओं ने जमकर मतदान किया है.

बता दें कि कुल 13 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक महिला प्रत्याशी शामिल हैं. सभी के भाग्य का फैसला 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद सामने आएगा. भाजपा और जेएमएम प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है.