घाटशिला उपचुनाव: झामुमो और भाजपा प्रत्याशी 17 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन, सीएम समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद

झामुमो और भाजपा दोनों ने घाटशिला सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. दोनों उम्मीदवार शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

घाटशिला उपचुनाव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 3:26 PM IST

पूर्वी सिंहभूम: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने-अपने प्रत्याशी के नाम की विधिवत घोषणा कर दी है. झामुमो से सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार बनाए गए हैं. दोनों शुक्रवार को नामांकल दाखिल करेंगे.

बाबूलाल सोरेन वर्ष 2024 में घाटशिला सीट पर अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे. पिछले चुनाव में बाबूलाल सोरेन ने भाजपा के वोटों में लगभग 20 हजार का जबरदस्त इजाफा कराया था और लगभग 76 हजार वोट हासिल करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन तत्कालीन विधायक झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन के पक्ष में लगभग 95 हजार वोट पड़े थे. बेहतर प्रदर्शन के बावजूद बाबूलाल सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा था. अब पार्टी ने फिर से बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है.

झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन (ETV BHARAT)

बाबूलाल सोरेन दूसरी बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं. जबकि सोमेश चंद्र सोरेन पहली बार चुनाव मैदान में हैं. शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में झामुमो ने उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है. वहीं, भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर फिर से दांव खेला है. दोनों ही उम्मीदवार राजनीति के दिग्गजों के पुत्र हैं. दोनों ही प्रत्याशी अपनी राजनीतिक विरासत के साथ चुनावी जंग में आमने-सामने हैं.

बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन (ETV BHARAT)

झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर इस सीट को खोना नहीं चाहेंगे. इसी तरह चंपाई सोरेन भी अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेंगे. दोनों प्रत्याशी घाटशिला के एक-एक गांव, एक-एक इलाके की खाक छानने में जुट गए हैं. बाबूलाल सोरेन का राजनीतिक भविष्य इस चुनाव के परिणाम से तय होगा, क्योंकि भाजपा ने दोबारा उन्हें मौका दिया है. इस बार उनके लिए आर-पार वाली स्थिति है.

झामुमो को भी अच्छी तरह से पता है कि बाबूलाल सोरेन के पीछे उनके राजनीतिक दिग्गज पिता चंपाई सोरेन के साथ-साथ भाजपा का समर्थन भी है. दोनों प्रमुख पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. राजनीति में संभावना होती है कि चुनावी समय के हिसाब से समीकरण बदलता रहता है. पासा किस और जाकर ठहरेगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के साथ चंपई सोरेन (ETV BHARAT)

दिग्गजों का होगा महाजुटान

घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा में एक चीज में समानता देखने को मिली है. दोनों पार्टियों ने 15 अक्टूबर को अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था और अब दोनों 17 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में हैं. सोमेश सोरेन के नामांकन सभा में स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन रहेंगी.

झामुमो और सहयोगी दलों के मंत्री, विधायक भी शुक्रवार को सर्कस मैदान के मंच पर दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री को रांची से सभा स्थल तक लाने वाले हेलीकॉप्टर के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लिया जा चुका है. भाजपा की नामांकन सभा मऊभंडार स्थित फुटबॉल मैदान में होगा. प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के साथ मंच पर पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश महतो, पूर्व मंत्री भानुप्रताप शाही समेत कई अन्य प्रमुख चेहरे एक साथ नजर आएंगे.

नामांकन सभा में कौन दल कितनी भीड़ जुटा पाता है, इसको लेकर तैयारी जारी है. घाटशिला, मुसाबनी, जादूगोड़ा, गालूडीह, धालभूमगढ़, गुड़ाबाधा आदि के स्थानीय नेताओं को बस और अन्य गाड़ियों में समर्थकों को सभा स्थल तक लाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है.

दो बार से झामुमो के कब्जे में रही घाटशिला सीट

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और झामुमो दोनों ही दल काफी गंभीरता दिखा रहे हैं. प्रारंभिक दौर में मुकाबला लगभग बराबरी का है, लेकिन समय के साथ बदलाव होना निश्चित है. यह सीट पिछले दो बार से झामुमो के कब्जे में है. बावजूद झामुमो इस सीट को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रहा है.

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग में स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीन सप्ताह पहले ही बोल चुके हैं कि चंपाई सोरेन को झामुमो के बारे में सब कुछ पता है. उन्हें यहां तक जानकारी है कि झामुमो में कितनी खिड़की और कितने दरवाजे हैं और उसे भेदने का हर संभव प्रयास चाचा जरूर करना चाहेंगे.

मुख्मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर गली, इलाके में राज्य सरकार की उपस्थिति के बारे में बताए. बता दें कि कुल 56 पंचायत के 51 हजार महिलाओं को राज्य सरकार से मंईयां सम्मान योजना के तहत हर माह 2500 रुपये की मदद राशि मिल रही है, जिसका लाभ झामुमो को मिलता दिख रहा है.

चंपाई-रामदास कभी थे जिगरी दोस्त

राजनीति में तस्वीर कैसे बदलती है, यह इसका जीता-जागता उदाहरण है. कोल्हान में चंपाई सोरेन और रामदास सोरेन की जोड़ी को जिगरी दोस्त के रूप में जाना जाता था. फिर स्थिति बदली और चंपाई झामुमो को छोड़कर भाजपा में चले गए. पिछले चुनाव में रामदास सोरेन ने चंपाई के बेटे बाबूलाल को चुनाव में हराया. अब एक बार चंपाई और रामदास के बेटे चुनाव मैदान में एक-दूसरे के आमने-सामने हैं.

घाटशिला उपचुनाव
GHATSHILA BY ELECTION
BJP
JMM
सोमेश सोरेन

