आस्था और लोककला का अद्भुत संगम: बूंदी का बड़ोदिया गांव बना जादुई नगरी, भाई दूज पर सजी अनूठी परंपरा

बूंदी के बड़ोदिया गांव में भाई दूज पर घास भैरू महोत्सव मनाया गया, जिसमें जादुई करतबों ने सबका मन मोह लिया.

घास भैरू की सवारी (ETV Bharat Bundi)
Published : October 23, 2025 at 8:08 PM IST

5 Min Read
बूंदी: राजस्थान की धरती लोक परंपराओं और रहस्यमयी कलाओं की जीवंत मिसाल है. इन्हीं में से एक है बूंदी से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसे बड़ोदिया गांव का 'घास भैरू महोत्सव'. यह आयोजन हर साल भाई दूज के दिन मनाया जाता है, जब पूरा गांव भक्ति, रोमांच और लोककला के जादू में डूब जाता है. दिवाली के दो दिन बाद यह पर्व उस समय की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर बन जाता है. गांववाले पूरे एक महीने पहले से इसकी तैयारी में जुट जाते हैं.

पूर्व सरपंच सीताराम गुर्जर बताते हैं कि यह परंपरा सदियों पुरानी है. भाई दूज की शाम ठीक 4:30 बजे घासभैरूजी की सवारी निकाली जाती है. यह सवारी 11 जोड़ी बैलों द्वारा खींची जाती है, जो भव्यता और परंपरा का प्रतीक है. जैसे ही ढोल-नगाड़ों की थाप पर पालकी आगे बढ़ती है, जयकारों से पूरा गांव गूंज उठता है. बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हर कोई भैरूजी के नाम की पुकार लगाता है.

बड़ोदिया गांव में निकली घास भैरू की सवारी (ETV Bharat Bundi)

जादू और करतबों से गूंज उठा गांव: सवारी के साथ-साथ गांव के कलाकारों ने ऐसे करतब दिखाए, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए. बाबा कालाजी की बावड़ी में पानी पर तैरती शिला और उस पर खड़ी मोटरसाइकिल को देखकर दर्शकों की आंखें खुली रह गईं. मिट्टी के मटकों पर ट्रक खड़ा करना, लोहे की पाइप पर बाइक बैलेंस करना और सूत की रस्सी पर बाइक लटकाना, हर करतब रोमांच से भर देने वाला था. भीड़ में से कई बार लोग सांसें थामकर दृश्य देखते रहे, जब कलाकारों ने कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर नृत्य किया और उन्हें कोई चोट नहीं आई, तो तालियों और जयकारों की गूंज ने पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से भर दिया.

मिट्टी के घड़ों पर खड़ा ट्रक (ETV Bharat Bundi)

जादुई नगरी बना बड़ोदिया: भाई दूज के इस दिन बड़ोदिया किसी जादुई नगरी से कम नहीं था. हर गली, चौपाल, छत और मकान के छज्जों पर दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा. स्थानीय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी इस अनोखे आयोजन को देखने पहुंचे. राजस्थान के अन्य जिलों से आए लोगों ने कहा कि उन्होंने कई मेले और त्योहार देखे हैं, पर बड़ोदिया के इस आयोजन में श्रद्धा और रहस्य का ऐसा संगम पहले कभी नहीं देखा. ढोल-नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते रहे. कच्ची घोड़ी नृत्य, भैरूजी के गीत और पारंपरिक वेशभूषा में सजधज कर कलाकारों ने लोक संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई.

पेड़ पर लटकाया जेनरेटर (ETV Bharat Bundi)

ससुराल से पीहर लौटते भैरूजी: सीताराम गुर्जर बताते हैं कि इस पर्व का धार्मिक पक्ष भी अत्यंत रोचक है. मान्यता है कि घास भैरूजी वर्ष में एक बार अपने ससुराल से पीहर लौटते हैं. इस बार भी भैरूजी बाबा कालाजी की बावड़ी से अपने ससुराल ‘हाथी गज’ लौटे. सवारी के दौरान जब भी भैरूजी की पालकी थोड़ी देर के लिए रुकती, तो लोग इसे उनका ‘रूठना’ मानते और भजन, जयकारों तथा अर्पण से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते. गांव के सरपंच राधेश्याम गुप्ता, पूर्व सरपंच सीताराम गुर्जर और अंबालाल गुर्जर ने पूजा-अर्चना की. महिलाएं आरती करती दिखीं, बच्चे सिर झुकाकर प्रणाम करते और बुजुर्ग पालकी पर पुष्प अर्पित करते रहे. पूरा वातावरण आस्था से ओतप्रोत था.

उलटी लटकी बाइक (ETV Bharat Bundi)

परंपरा जो समय के साथ भी अमर रही: गांव के युवा हेमराज मीना बताते हैं कि आधुनिकता ने भले ही गांव की जीवनशैली को बदल दिया हो, लेकिन बड़ोदिया में घास भैरू महोत्सव की परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है जैसे सदियों पहले निभाई जाती थी. यह आयोजन अब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है. युवाओं की भागीदारी इसे और जीवंत बना रही है. वे कहते हैं कि यह पर्व हमारी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है. लोककला, नृत्य, गीत और परंपराओं के संगम से यह साबित करता है कि आस्था और संस्कृति का रिश्ता समय से नहीं, भावना से बंधा होता है.

लोगों ने दिखाए जादूई करतब (ETV Bharat Bundi)

शाम होते-होते गांव की गलियां रंग और रोशनी से भर गईं. हर घर पर दीप सजे, हर छत पर दर्शक खड़े थे. महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में झूमते हुए आरती उतारी. बच्चों के चेहरों पर उत्साह और बुजुर्गों की आंखों में संतोष झलक रहा था. ढोल की थाप, जयकारों की गूंज और भक्तिमय वातावरण देर रात तक जारी रहा. बड़ोदिया का यह दृश्य राजस्थान की लोक परंपराओं की जीवंत मिसाल बन गया.

BARODIA VILLAGE OF BUNDI
RAJASTHAN CULTURE
FOLK TRADITION
GHAS BHAIRU FESTIVAL

