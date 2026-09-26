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सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना में किसानों का आंदोलन तेज, काली पट्टी बांधकर निकाली रैली, रावला मंडी बंद

श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शनिवार को और तेज हो गया. बड़ी संख्या में किसानों ने काली पट्टियां बांधकर और हाथों में काले झंडे लेकर घड़साना शहर के मुख्य मार्गों से विरोध रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसानों की मुख्य मांग है कि चार में से दो समूहों को सिंचाई पानी दिया जाए और अनूपगढ़ शाखा के पानी को सुरक्षित रखा जाए. इसके साथ ही किसानों की मांगों के अनुरूप छह महीने का रेगुलेशन जारी किया जाए. किसान आंदोलन के समर्थन में रावला सहित अनूपगढ़ शाखा की सभी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया. रावला मंडी में व्यापार पूरी तरह बंद रहा.

प्रशासन को रेगुलेशन का प्रस्ताव सौंपा: किसान नेताओं ने बताया- हनुमानगढ़ में सिंचाई पानी को लेकर रेगुलेशन बैठक हो चुकी है. किसानों की ओर से प्रशासन को रेगुलेशन का प्रस्ताव सौंप दिया गया है, जिसमें पानी की बारियां, महीनेवार वितरण और व्यवस्था को लेकर स्पष्ट सुझाव दिए गए हैं. अब सभी की नजर बैठक के फैसले पर टिकी है.किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों के अनुसार रेगुलेशन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं आंदोलन के समर्थन में रावला सहित अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र की सभी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है.

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सरकार किसानों के सब्र की परीक्षा न ले : किसान नेता नरेंद्र मान ने कहा कि सरकार किसानों के सब्र की परीक्षा न ले. किसानों की जरूरत के अनुसार पानी का रेगुलेशन नहीं बनाया गया तो आंदोलन उग्र हो सकता है. उन्होंने कहा कि हालात 2004 से भी ज्यादा खराब होने की स्थिति बन सकती है.

चार सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन: किसानों की प्रमुख मांगों में मौजूदा फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर फसल बीमा क्लेम और मुआवजा दिलाना, संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हटाना, छह महीने का रेगुलेशन जारी कर चार में से दो समूहों को सिंचाई पानी देना और अनूपगढ़ शाखा की सिंचाई पानी की स्थायी समस्या का समाधान करना शामिल है.रैली के दौरान किसान बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए सभा स्थल पहुंचे. हनुमानगढ़ की रेगुलेशन बैठक में किसानों के प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने को लेकर भी किसानों ने विरोध जताया. किसानों का कहना है कि उनकी मांगों और प्रस्ताव के अनुरूप रेगुलेशन जारी होने के बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी.