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सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना में किसानों का आंदोलन तेज, काली पट्टी बांधकर निकाली रैली, रावला मंडी बंद

हनुमानगढ़ में हुई रेगुलेशन बैठक के फैसले पर टिकी नजर.

Rally taken out with black armbands
किसानों ने काली पट्टी बांधकर निकाली रैली (ETV Bharat Sri Ganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 8:30 PM IST

4 Min Read
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श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शनिवार को और तेज हो गया. बड़ी संख्या में किसानों ने काली पट्टियां बांधकर और हाथों में काले झंडे लेकर घड़साना शहर के मुख्य मार्गों से विरोध रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसानों की मुख्य मांग है कि चार में से दो समूहों को सिंचाई पानी दिया जाए और अनूपगढ़ शाखा के पानी को सुरक्षित रखा जाए. इसके साथ ही किसानों की मांगों के अनुरूप छह महीने का रेगुलेशन जारी किया जाए. किसान आंदोलन के समर्थन में रावला सहित अनूपगढ़ शाखा की सभी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया. रावला मंडी में व्यापार पूरी तरह बंद रहा.

प्रशासन को रेगुलेशन का प्रस्ताव सौंपा: किसान नेताओं ने बताया- हनुमानगढ़ में सिंचाई पानी को लेकर रेगुलेशन बैठक हो चुकी है. किसानों की ओर से प्रशासन को रेगुलेशन का प्रस्ताव सौंप दिया गया है, जिसमें पानी की बारियां, महीनेवार वितरण और व्यवस्था को लेकर स्पष्ट सुझाव दिए गए हैं. अब सभी की नजर बैठक के फैसले पर टिकी है.किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों के अनुसार रेगुलेशन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं आंदोलन के समर्थन में रावला सहित अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र की सभी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है.

पढ़ें: अनूपगढ़-घड़साना में पानी को लेकर किसान आर-पार के मूड में, प्रशासन से वार्ता बेनतीजा

सरकार किसानों के सब्र की परीक्षा न ले : किसान नेता नरेंद्र मान ने कहा कि सरकार किसानों के सब्र की परीक्षा न ले. किसानों की जरूरत के अनुसार पानी का रेगुलेशन नहीं बनाया गया तो आंदोलन उग्र हो सकता है. उन्होंने कहा कि हालात 2004 से भी ज्यादा खराब होने की स्थिति बन सकती है.

चार सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन: किसानों की प्रमुख मांगों में मौजूदा फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर फसल बीमा क्लेम और मुआवजा दिलाना, संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हटाना, छह महीने का रेगुलेशन जारी कर चार में से दो समूहों को सिंचाई पानी देना और अनूपगढ़ शाखा की सिंचाई पानी की स्थायी समस्या का समाधान करना शामिल है.रैली के दौरान किसान बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए सभा स्थल पहुंचे. हनुमानगढ़ की रेगुलेशन बैठक में किसानों के प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने को लेकर भी किसानों ने विरोध जताया. किसानों का कहना है कि उनकी मांगों और प्रस्ताव के अनुरूप रेगुलेशन जारी होने के बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी.

एसपी बोले - बातचीत जारी, शांति बनाए रखें: पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि किसान 10 सितंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सिंचाई पानी के स्थायी समाधान की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. प्रशासन की किसानों से लगातार बातचीत चल रही है. किसानों की मांगों को उच्च स्तर तक भेजा गया है. उन्होंने किसानों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है.

पढ़ें: घड़साना में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन: 4 में से 2 समूह में पानी की मांग, दी ये चेतावनी

रावला समेत अनूपगढ़ शाखा की मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद: इधर, रावला सहित अनूपगढ़ शाखा की सभी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया. व्यापार मंडल की ओर से मंडी में मुनादी करवाकर बंद का आह्वान किया गया. व्यापार मंडल रावला के प्रधान राम कुमार सियाग और संयुक्त व्यापार मंडल के भंवर पारीक ने बताया किसानों के साथ हुई वार्ता के अनुसार जब तक चार में से दो समूहों को सिंचाई पानी देने, पानी रिजर्व करने और अन्य मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक मंडियों में कारोबार बंद रहेगा. बंद के चलते कृषि जिंसों की नीलामी प्रक्रिया भी पूरी तरह ठप रही.

पढ़ें: अनूपगढ़ में पानी पर गतिरोध बरकरार: प्रशासन-किसान वार्ता बेनतीजा, घड़साना में 6 दिन से महापड़ाव जारी

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