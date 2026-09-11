करनाल में सिर में रॉड मारकर युवक की हत्या, आरोपी को लोगों ने बेहोश होने तक पीटा
करनाल के घरौंड़ा में राइस मिल के पास युवक की हत्या का मामला सामने आया. स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई की.
Published : September 11, 2026 at 1:22 PM IST
करनाल: घरौंडा में शुक्रवार सुबह 30 वर्षीय युवक की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. गुस्साए स्थानीय लोगों ने मौके पर ही आरोपी को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हमले में घायल युवक को मृत घोषित कर दिया.
मामूली कहासुनी बनी विवाद की वजह: घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे घरौंडा स्थित वीर राइस मिल के पास की है. बालीनगर निवासी 30 वर्षीय तेजबीर सिंह और नेपाल निवासी उत्तम कुमार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर उत्तम कुमार ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर तेजबीर के सिर पर दे मारी. वार इतना जोरदार था कि तेजबीर खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा.
गुस्साए लोगों ने आरोपी को पीटा: घटना को देख आसपास मौजूद लोग भड़क गए. भीड़ ने भागने की कोशिश कर रहे आरोपी उत्तम कुमार को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची घरौंडा थाना पुलिस ने स्थिति को संभाला और तेजबीर तथा घायल आरोपी उत्तम दोनों को तुरंत घरौंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.
नशे की हालत में था आरोपी: अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने तेजबीर सिंह को मृत घोषित कर दिया. वहीं आरोपी उत्तम कुमार का भी अस्पताल में पुलिस हिरासत के बीच इलाज जारी है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि वारदात के समय आरोपी नशे की हालत में था. पुलिस ने तेजबीर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल मोर्चरी हाउस भेज दिया है.
पुलिस कर रही है जांच: मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी मंजीत सिंह ने बताया कि "सिर में लोहे की रॉड लगने से युवक की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है."
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