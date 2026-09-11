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करनाल में सिर में रॉड मारकर युवक की हत्या, आरोपी को लोगों ने बेहोश होने तक पीटा

​करनाल: घरौंडा में शुक्रवार सुबह 30 वर्षीय युवक की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. गुस्साए स्थानीय लोगों ने मौके पर ही आरोपी को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हमले में घायल युवक को मृत घोषित कर दिया.

​मामूली कहासुनी बनी विवाद की वजह: घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे घरौंडा स्थित वीर राइस मिल के पास की है. बालीनगर निवासी 30 वर्षीय तेजबीर सिंह और नेपाल निवासी उत्तम कुमार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर उत्तम कुमार ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर तेजबीर के सिर पर दे मारी. वार इतना जोरदार था कि तेजबीर खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा.

करनाल में सिर में रॉड मारकर युवक की हत्या (ETV Bharat)

गुस्साए लोगों ने आरोपी को पीटा: घटना को देख आसपास मौजूद लोग भड़क गए. भीड़ ने भागने की कोशिश कर रहे आरोपी उत्तम कुमार को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची घरौंडा थाना पुलिस ने स्थिति को संभाला और तेजबीर तथा घायल आरोपी उत्तम दोनों को तुरंत घरौंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.​