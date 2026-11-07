दीपावली और सुख-समृद्धि का अटूट नाता, जानिए क्यों खास है बेटियों की 'घरौंदा पूजा' परंपरा
हजारीबाग में घरौंदा से बाजार सज गया है. दीपावली की रात घर के बेटियां पूजा करती है.
Published : November 7, 2026 at 5:25 PM IST
हजारीबाग: दीपावली हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है. यह पर्व रोशनी और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. वहीं दूसरी ओर, दीपावली के दिन 'घरौंदा' पूजा करने की भी एक प्राचीन और प्रसिद्ध लोक परंपरा है. घर की बेटियां दीपावली की रात घरौंदा की पूजा करती हैं और मां लक्ष्मी से यह प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह यह घरौंदा अन्न से भरा-पूरा है, उसी तरह उनका परिवार भी हमेशा सुख-समृद्धि से भरा-पूरा रहे.
दीपावली के दिन बेटियों द्वारा घरौंदा पूजा
घरौंदा पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय परंपरा है. घर की बेटियां अपने हाथों से सुंदर घरौंदा बनाती हैं, जिसकी तैयारी करीब एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती है. आमतौर पर मिट्टी, ईंट और गत्ते (कार्डबोर्ड) की मदद से दो मंजिला या बहुमंजिला घरौंदा बनाया जाता है. इसके बाद इसे रंग-रोगन और आकर्षक लाइटों से सजाकर तैयार किया जाता है. हालांकि, बदलते समय के साथ अब घरौंदा का स्वरूप भी बदल गया है. अब बाजार में लकड़ी, प्लास्टिक और रेडीमेड गत्तों से बने रेडीमेड घरौंदे मिलने लगे हैं, जिन्हें लोग खरीदकर घर लाते हैं और दीपावली की रात उनकी पूजा करते हैं. पूजा के समय मिट्टी के छोटे बर्तनों (जिन्हें कुल्हिया-चुकर कहा जाता है) में पांच तरह के अनाज भरे जाते हैं. अनाज से भरे इन मिट्टी के बर्तनों को घरौंदा के भीतर रखा जाता है.
घर की बेटियां ही क्यों करती हैं यह पूजा?
घर की बेटियां मुख्य लक्ष्मी पूजा संपन्न होने के बाद घरौंदा का पूजन करती हैं. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. हजारीबाग बड़ा अखाड़ा के महंत विद्यानंद दास बताते हैं कि यह मूल रूप से 'अन्नकोष पद्धति' का हिस्सा है. प्राचीन काल में घरों में अनाज भंडारण के लिए बड़ी-बड़ी कोठियों का निर्माण किया जाता था, जिनमें सालभर का अनाज भरा रहता था. आज के दौर में उसी कोठी ने छोटे घरौंदे का रूप ले लिया है. इसे परिवार में खुशहाली, धन-धान्य और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
हजारीबाग शहर के लगभग हर चौक-चौराहे पर इस समय घरौंदा सजाने वाले मिट्टी के पारंपरिक बर्तन खूब बिक रहे हैं. दुकानदार इन बर्तनों को आकर्षक रंगों से रंगकर टोकरियों में सजाकर बेच रहे हैं. बाजार में इनकी कीमत 50 से 60 रुपये तक है. सनातन धर्म को मानने वाले लगभग हर घर में दीपावली के दिन ये बर्तन जरूर दिखाई देते हैं. हजारीबाग की एक स्थानीय महिला ने बताया कि यह पूजा सुख-समृद्धि की कामना के लिए की जाती है. इन बर्तनों में पांच तरह के अनाज इसलिए भरे जाते हैं ताकि बेटियों का मायका और ससुराल हमेशा धन-धान्य से समृद्ध रहे.
ये भी पढ़ें: रांची के दिवाली बाजार में लोगों को लुभा रहे आकर्षक घरौंदे, बड़ी संख्या में हो रही खरीददारी
Special: हर्बल प्रोडक्ट से महिलाओं ने तैयार किया गिफ्ट हैंपर, दीपावली में कारोबार से महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भरता
धनतेरस और दीपावली पर देवघर के बाजार में रौनक, सोना और ऑटोमोबाइल कारोबार में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह