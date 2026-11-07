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दीपावली और सुख-समृद्धि का अटूट नाता, जानिए क्यों खास है बेटियों की 'घरौंदा पूजा' परंपरा

हजारीबाग: दीपावली हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है. यह पर्व रोशनी और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. वहीं दूसरी ओर, दीपावली के दिन 'घरौंदा' पूजा करने की भी एक प्राचीन और प्रसिद्ध लोक परंपरा है. घर की बेटियां दीपावली की रात घरौंदा की पूजा करती हैं और मां लक्ष्मी से यह प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह यह घरौंदा अन्न से भरा-पूरा है, उसी तरह उनका परिवार भी हमेशा सुख-समृद्धि से भरा-पूरा रहे.

घरौंदा पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय परंपरा है. घर की बेटियां अपने हाथों से सुंदर घरौंदा बनाती हैं, जिसकी तैयारी करीब एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती है. आमतौर पर मिट्टी, ईंट और गत्ते (कार्डबोर्ड) की मदद से दो मंजिला या बहुमंजिला घरौंदा बनाया जाता है. इसके बाद इसे रंग-रोगन और आकर्षक लाइटों से सजाकर तैयार किया जाता है. हालांकि, बदलते समय के साथ अब घरौंदा का स्वरूप भी बदल गया है. अब बाजार में लकड़ी, प्लास्टिक और रेडीमेड गत्तों से बने रेडीमेड घरौंदे मिलने लगे हैं, जिन्हें लोग खरीदकर घर लाते हैं और दीपावली की रात उनकी पूजा करते हैं. पूजा के समय मिट्टी के छोटे बर्तनों (जिन्हें कुल्हिया-चुकर कहा जाता है) में पांच तरह के अनाज भरे जाते हैं. अनाज से भरे इन मिट्टी के बर्तनों को घरौंदा के भीतर रखा जाता है.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट (ETV Bharat)

घर की बेटियां ही क्यों करती हैं यह पूजा?

घर की बेटियां मुख्य लक्ष्मी पूजा संपन्न होने के बाद घरौंदा का पूजन करती हैं. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. हजारीबाग बड़ा अखाड़ा के महंत विद्यानंद दास बताते हैं कि यह मूल रूप से 'अन्नकोष पद्धति' का हिस्सा है. प्राचीन काल में घरों में अनाज भंडारण के लिए बड़ी-बड़ी कोठियों का निर्माण किया जाता था, जिनमें सालभर का अनाज भरा रहता था. आज के दौर में उसी कोठी ने छोटे घरौंदे का रूप ले लिया है. इसे परिवार में खुशहाली, धन-धान्य और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.