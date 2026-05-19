घरौंडा में प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान में बवाल, वीआईपी पास बना विवाद की वजह, दान कार्यालय में चले लाठी-डंडे
घरौंडा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान विवाद हो गया. यहां वीआईपी पास को लेकर हुए विवाद में मारपीट भी हुई.
Published : May 19, 2026 at 12:20 PM IST
करनाल: करनाल के घरौंडा स्थित अनाज मंडी में चल रही कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान सोमवार शाम अचानक विवाद हो गया. दान कार्यालय में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद कथा स्थल पर मौजूद लोगों में डर और तनाव का माहौल बन गया.
दान कार्यालय में तोड़फोड़: कथा आयोजकों का आरोप है कि हंगामे के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने दान कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां रखे 6 लाख 11 हजार रुपये लेकर फरार हो गए. आयोजकों का कहना है कि घटना पूरी तरह सुनियोजित थी. उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
वीआईपी पास को लेकर उठे सवाल: वहीं, शिकायत लेकर थाने पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों ने आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि, "कथा में वीआईपी एंट्री पास को लेकर बंदरबांट की जा रही थी, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी. दान कार्यालय से लूट के आरोप गलत हैं. लोगों का कहना है कि विवाद की असली वजह वीआईपी व्यवस्था रही."
सीसीटीवी फुटेज आया सामने: घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दान कार्यालय के बाहर हंगामा और मारपीट दिखाई दे रही है. फुटेज सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
"शिकायत के आधार पर होगी कार्रवाई": वहीं, इस पूरे मामले में घरौंडा थाना प्रभारी दीपक कुमार ने कहा कि, "एक पक्ष की शिकायत हमें मिली है. मामले की जांच की जा रही है. अभी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास नहीं पहुंची है. फुटेज और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
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