घनश्याम तिवाड़ी बोले- देश में पहली बार 1952 में हुई वोट चोरी, नेहरू ने वोट चोरी से मौलाना आजाद को जिताया चुनाव

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद कानूनी रूप से शंकराचार्य नहीं हैं.

Rajya Sabha MP Ghanshyam Tiwari
राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 4:34 PM IST

4 Min Read
जयपुर: कांग्रेस द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार 1952 में वोट चोरी हुई थी. जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय चुनाव हार चुके मौलाना अबुल कलाम आजाद को वोट चोरी से चुनाव जिताया. वहीं, उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच जारी विवाद को लेकर उन्होंने कहा अविमुक्तेश्वरानंद कानूनी रूप से शंकराचार्य हैं भी नहीं. रविवार को जयपुर में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया है.

'नेहरू ने तत्कालीन सीएम पर डाला था दबाव': राहुल गांधी के गुजरात में SIR के जरिए वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए घनश्याम तिवाड़ी ने कहा, भारत के इतिहास में पहली बार 1952 में चोरी हुई थी. जब मौलाना अबुल कलाम आजाद चुनाव हार गए थे. जिला कलेक्टर ने उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया था. लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम गोविंद वल्लभ पंत पर दबाब डाला और प्रशासन ने वोटों में हेराफेरी कर मौलाना आजाद को चुनाव जिताया था.

ईवीएम से वोट चोरी की गुंजाइश नहीं: उन्होंने कहा कि इसके बाद कांग्रेस शासन में कई बार इस तरह की घटनाएं हुईं हैं. अब देश में ईवीएम प्रणाली है. जिससे ऐसी आशंका नहीं है. वे बोले, चुनाव आयोग के कोई स्वतंत्र कर्मचारी नहीं है. राज्य के कर्मचारी ही चुनाव संबंधी काम देखते हैं. जिला कलेक्टर चुनाव का काम देखते हैं. इसलिए अब ऐसी गुंजाइश नहीं है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना अतीत याद करना चाहिए.

'कांग्रेस बन गई है 'मुस्लिम माओवादी कांग्रेस'': राजस्थान में बजट सत्र में प्रदेश की भजनलाल सरकार डिस्टर्ब एरिया बिल लाने जा रही है. जिसे लेकर कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है. इससे जुड़े एक सवाल पर घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस अब 'मुस्लिम माओवादी कांग्रेस पार्टी (MMC)' बन गई है. उन्होंने कहा कि यह कानून सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए लाया जा रहा है. यह बिल बहुसंख्यक समाज की संपत्ति की रक्षा और उन्हें इसका समुचित दाम दिलाने में मदद करेगा.

यूजीसी के नए प्रावधान में बदलाव संभव: घनश्याम तिवाड़ी ने यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर भी अपने विचार रखे. उन्होंने कहा, यूजीसी के नए नोटिफिकेशन को लेकर सोशल मीडिया पर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. जबकि केंद्र की मोदी सरकार सामान्य वर्ग के बारे में भी चिंता कर रही है. वे बोले, जब EWS आरक्षण का मुद्दा आया, तो इसे लेकर 53 याचिकाएं कोर्ट में लगी थी. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन याचिकाओं पर बहस कर सामान्य वर्ग को आरक्षण दिलवाया था. अब यदि यूजीसी के नए नोटिफिकेशन से जुड़े प्रावधानों में संशोधन की दरकार होगी तो सरकार उन पर भी विचार करेगी.

उत्तर प्रदेश में चल रहे विवाद पर कही यह बात: वहीं, उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य और माघ मेला कमेटी के बीच जारी विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में माघ मेले से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा, शंकराचार्य वाले मुद्दे को लेकर कुछ बातें ऐसी हैं. जिन पर वे बोलना नहीं चाहते हैं. यह प्रयागराज के माघ मेला समिति और शंकराचार्य के बीच का मामला है. वैसे कानूनी रूप से वे (अविमुक्तेश्वरानंद) शंकराचार्य हैं भी नहीं. इसलिए वे उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं. यह वहां का मेला प्राधिकरण तय करेगा.

