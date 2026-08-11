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पिता चलाते हैं चाय-नाश्ते की दुकान, बेटे ने पास की UPSC परीक्षा.. बने असिस्टेंट कमांडेंट

मुजफ्फरपुर के घनश्याम जायसवाल असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं. उनके पिता चाय-नाश्ते की दुकान चलाते हैं. रिपोर्ट- विवेक कुमार

Ghanshyam Jaiswal
घनश्याम जायसवाल बने असिस्टेंट कमांडेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 8:20 PM IST

4 Min Read
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मुजफ्फरपुर: मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास के आगे आर्थिक चुनौतियां भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पातीं. मुजफ्फरपुर के बैरिया निवासी घनश्याम जायसवाल ने इसे साबित कर दिखाया है. उनके पिता ठेले पर चाय-नाश्ते की दुकान चलाते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद घनश्याम ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में सफलता हासिल की और असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयनित हुए हैं.

घनश्याम जायसवाल बने असिस्टेंट कमांडेंट: घनश्याम के पिता शत्रुघ्न शाह बैरिया बस स्टैंड पर चाय-नाश्ते की छोटी सी दुकान चलाते हैं. उनकी मां गीता देवी गृहिणी हैं. घनश्याम सात भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर हैं. परिवार की जिम्मेदारियों और सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सिविल सेवा की तैयारी में जुटे रहे.

मुजफ्फरपुर के घनश्याम जायसवाल बने असिस्टेंट कमांडेंट (ETV Bharat)

साइंस विषय में 12वीं: घनश्याम ने मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित नथुनी भगत विद्यालय से 10वीं तक पढ़ाई की. इसके बाद रामेश्वर सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से साइंस विषय में 12वीं की पढ़ाई पूरी की. आगे उन्होंने राजनीति विज्ञान से ऑनर्स में स्नातक किया. ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी.

यूपीएससी को बनाया लक्ष्य: घनश्याम ने बताया कि 12वीं के दौरान उन्होंने IIT-JEE की परीक्षा दी थी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने इसे असफलता मानकर रुकने के बजाय और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि जब JEE जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने का प्रयास किया और उसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने इससे भी बड़ी परीक्षा UPSC को लक्ष्य बनाया. कई प्रयासों और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली.

Ghanshyam Jaiswal
घनश्याम को मिठाई खिलातीं मां (ETV Bharat)

"पिछले 5-6 वर्षों से रोजाना 9 से 10 घंटे पढ़ाई करता रहा. रूटीन भी काफी अनुशासित रहा. रात में करीब 12 से 1 बजे तक पढ़ाई करता था और सुबह 7 से 8 बजे के बीच उठ जाता था. सुबह कुछ बच्चों को पढ़ाने के बाद दोबारा पढ़ाई में जुट जाता था."- घनश्याम जायसवाल, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चयनित

खुद के बनाए नोट्स को बताया महत्वपूर्ण: यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह देते हुए घनश्याम ने कहा कि बेसिक्स मजबूत करने के लिए NCERT की किताबें काफी महत्वपूर्ण हैं. उनका मानना है कि छात्रों को किताबें खुद पढ़कर अपने हाथ से नोट्स तैयार करने चाहिए. उन्होंने कहा कि कोचिंग के नोट्स पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय जब छात्र खुद किताब पढ़कर नोट्स बनाते हैं, तो विषय को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और लंबे समय तक याद भी रहता है.

आर्थिक स्थिति बनी नहीं पढ़ाई में बाधा: घनश्याम ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित जरूर थी, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्हें कभी बड़ी परेशानी नहीं हुई. परिवार ने उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी स्वतंत्रता दी और घर के काम में ज्यादा नहीं लगाया, ताकि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

क्या बोले पिता?: घनश्याम के पिता शत्रुघ्न शाह ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और वह छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का खर्च संभालते थे. कई बार ऐसा समय भी आया, जब बेटे से दुकान के काम में सहयोग लेने की जरूरत महसूस हुई लेकिन उन्होंने उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी.

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पिता (बाएं) के साथ घनश्याम जायसवाल (ETV Bharat)

"अपने बलबूते परिवार चलाया और बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर कभी उसे दुकान के काम में नहीं लगाया. जरूरत पड़ने पर समय का तालमेल बनाकर उससे थोड़ा सहयोग जरूर लेते थे, लेकिन यह सुनिश्चित करते थे कि उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो."- शत्रुघ्न शाह, घनश्याम के पिता

आगे भी जारी रहेगी तैयारी: असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद भी घनश्याम ने अपनी तैयारी रोकने का फैसला नहीं किया है. उन्होंने बताया कि वह अगले साल फिर UPSC की परीक्षा देने की तैयारी करेंगे और इससे भी बेहतर रैंक और बड़ी जिम्मेदारी हासिल करने का प्रयास करेंगे.

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