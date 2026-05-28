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घाघरा नदी में नहाने गए 5 दोस्त डूबे, एक की मौत, दो की तलाश जारी

बहराइच: जिले के महसी इलाके में स्थित घाघरा नदी में नहाने गए पांच दोस्त डूब गए. दो युवकों को ग्रामीणों ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तीन दोस्त गहरे पानी में डूब गए. सूचना पर पहुंची पुलिस व रेस्क्यू टीम द्वारा एक युवक का शव बरामद किया गया है. वहीं दो की तलाश जारी है. घटना की सूचना पाते ही मौके पर जिले के आलाधिकारियों भी पहुंच गए. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, हरदी थाना क्षेत्र इलाके के कोड़वा मंसूर गांव स्थित घाघरा नदी के पास घूमने गए पांच दोस्त नदी में नहाने लगे. इस दौरान वह सभी गहरे पानी में चले गए, जिससे वह डूबने लगे. मौके पर चीख पुकार मच गई. पास में मौजूद ग्रामीणों द्वारा बौंडी थाना क्षेत्र के मुरौवा निवासी 22 वर्षीय शिवम पुत्र राकेश सिंह व कोतवाली देहात के सरस्वती नगर के रहने वाले 20 वर्षीय राजकुमार पुत्र बाबू जायसवाल को बचा लिया.

कोतवाली देहात इलाके के सरस्वती नगर के ही 22 वर्षीय गोलू जायसवाल पुत्र नन्हे व 21 वर्षीय सूरज पुत्र शिवकुमार व दहाव निवासी 25 वर्षीय मोहित यादव पुत्र राजमल नदी के गहरे पानी में डूब गए. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड कर्मियों व एसडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिसमें रेस्क्यू टीम द्वारा घाघरा नदी से एक शव बरामद किया, जिसकी पहचान गोलू जायसवाल के रूप में हुई.