राजस्थान की तीन विभूतियों को पद्मश्री, पीयूष पांडेय को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मान
भव्य समारोह के बीच सोमवार शाम को दिल्ली में पद्म पुरस्कारों का वितरण हुआ.
Published : May 25, 2026 at 9:39 PM IST
नई दिल्ली/जयपुर: देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों के तहत इस वर्ष राजस्थान की तीन महान हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि राजस्थान मूल के विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडेय को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया. इन सभी विभूतियों ने अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए न केवल राजस्थान, बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है.
राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी, अलगोजा वादक तगाराम भील और समाजसेवी संत स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया. इस मौके पर देशभर से चयनित विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें पहले चरण में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए.
माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा आज नई दिल्ली में कला के क्षेत्र में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक वाद्य यंत्र भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले अद्भुत कलाकार श्री गफरूद्दीन मेवाती जोगी जी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हार्दिक शुभकामनाएं!… pic.twitter.com/mwl95KUySt— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 25, 2026
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लोक संस्कृति के जीवंत संरक्षक गफरुद्दीन जोगी: डीग जिले के कैथवाड़ा गांव में जन्मे गफरुद्दीन मेवाती जोगी लोक संस्कृति के सशक्त वाहक माने जाते हैं. उन्होंने भपंग वादन के जरिए मेवात और ब्रज क्षेत्र की समृद्ध लोक परंपराओं को जीवित रखने का कार्य किया. महाभारत, लोक रामायण, शिव विवाह और कृष्ण लीला जैसी मौखिक परंपराओं को उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया. इतना ही नहीं, उन्होंने करीब 20 विलुप्त होती लोक वाद्य परंपराओं को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
जैसलमेर के सुप्रसिद्ध अलगोजा वादक श्री तगा राम भील जी को माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) May 25, 2026
लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में आपका योगदान सम्पूर्ण राजस्थान के लिए गर्व, प्रेरणा और… pic.twitter.com/mu0pXE2ffY
थार की धुनों को वैश्विक पहचान देने वाले तगाराम भील: जैसलमेर जिले के मूलसागर गांव के निवासी तगाराम भील ने पारंपरिक वाद्य ‘अलगोजा’ को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया. बचपन से ही लोक संगीत में रुचि रखने वाले तगाराम ने अपने पिता से इस कला को सीखा और कठिन परिस्थितियों में अभ्यास करते हुए इसमें महारत हासिल की. वर्ष 1981 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति के बाद उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली और उन्होंने थार के संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई.
समाजसेवा का पर्याय बने स्वामी ब्रह्मदेव: श्रीगंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव महाराज लंबे समय से दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चों के उत्थान के लिए समर्पित हैं. उन्होंने शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के जरिए समाज में एक अलग पहचान बनाई है. उनके प्रयासों से हजारों बच्चों को शिक्षा और बेहतर जीवन का अवसर मिला. समाजसेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया.
राजस्थान की आध्यात्मिक चेतना, भारतीय संस्कृति के संवाहक एवं समाजसेवा के क्षेत्र में प्रेरणास्रोत पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी को “पद्म श्री” सम्मान से अलंकृत किए जाने पर सादर बधाई।— PP Chaudhary (@ppchaudharybjp) May 25, 2026
यह सम्मान आपके व्यक्तित्व की गरिमा एवं लोकहित में किए गए अनवरत कार्यों का राष्ट्रीय सम्मान है।… pic.twitter.com/uvI6azfmi1
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पीयूष पांडेय को मरणोपरांत पद्म भूषण: राजस्थान मूल के प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ पीयूष पांडेय को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. भारतीय विज्ञापन जगत को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. “मिले सुर मेरा तुम्हारा” जैसे ऐतिहासिक अभियानों सहित उन्होंने 100 से अधिक प्रतिष्ठित विज्ञापन तैयार किए, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.
राजस्थान की संस्कृति और सेवा को राष्ट्रीय पहचान: इन सम्मानों के जरिए राजस्थान की लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत और समाजसेवा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सम्मान न केवल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं.
माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा आज नई दिल्ली में कला के क्षेत्र में विशिष्ट एवं अतुलनीय योगदान हेतु राजस्थान के मूल निवासी स्वर्गीय श्री पियूष पांडेय जी को पद्म भूषण (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाना अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 25, 2026
कला एवं सृजन के क्षेत्र… pic.twitter.com/948Jwn5weR
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