किसानों को राहत: 4 में से 2 समूह की मांग पर घड़साना आंदोलन स्थगित, इस माह दो बार मिलेगा सिंचाई का पानी
किसानों का कहना है कि 19 जनवरी से खाजूवाला में आगे की रणनीति तैयार कर पानी की लड़ाई दोबारा शुरू की जाएगी.
Published : January 3, 2026 at 6:36 PM IST
श्रीगंगानगर: इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना क्षेत्र के किसानों का आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा. अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान घड़साना एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां महापंचायत आयोजित कर सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. किसानों की मुख्य मांग रबी फसलों की पकाई तक आईजीएनपी में चार में से दो समूह के अनुसार नियमित सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की रही.
धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता सत्यप्रकाश सिहाग व कालू थ्यौरी ने कहा कि जब तक किसानों की जायज मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. किसानों ने बताया कि इस बार बांधों में पर्याप्त पानी होने के कारण बिजाई के समय चार में से दो समूह में पानी दिया गया, जिससे गेहूं व सरसों की अच्छी बिजाई हुई है. अब फसलों की बढ़वार और पकाई के समय पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है. यदि तीन में से एक समूह में ही पानी दिया गया, तो फसलें चौपट होने का खतरा है.
पढ़ें: जैसलमेर: पानी को लेकर फिर उबाल, किसानों ने इंदिरा गांधी नहर कार्यालय का किया घेराव
'आगे की रणनीति 19 को होगी तय': किसान नेता शोभा सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ में आयोजित जल परामर्श समिति की बैठक में अधिकारियों द्वारा जनवरी माह में दो बार तथा फरवरी माह में एक बार सिंचाई पानी देने की घोषणा की गई है, जबकि आगे तीन में से एक समूह का रेगुलेशन तय किया गया है. इसी निर्णय के चलते फिलहाल चल रहे धरने को स्थगित किया गया है. हालांकि किसानों ने स्पष्ट किया कि 19 जनवरी से खाजूवाला में आगे की रणनीति तैयार कर पानी की लड़ाई दोबारा शुरू की जाएगी, ताकि किसानों को चार में से दो समूह में पानी मिल सके.
पढ़ें: गंगनहर में पानी की मांग को लेकर आंदोलन तेज, 'प्रशासन ठप' का ऐलान
'प्रशासन किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील': एसडीएम प्रिया बजाज ने बताया कि किसानों की ओर से चार में से दो समूह में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है. ज्ञापन को नियमानुसार उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में आयोजित जल परामर्श समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जनवरी माह में किसानों को दो बार तथा फरवरी माह में एक बार सिंचाई पानी दिया जाएगा. प्रशासन किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है फिलहाल धरना स्थगित कर दिया गया है. किसान 19 जनवरी को ही अपनी आगे की रूपरेखा बनाएंगे.